Đa dạng các chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tầm nhìn mới-Kỷ nguyên mới” chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chào mừng 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) sẽ diễn ra ngày 23/1, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Chương trình cũng nhằm khẳng định những thành tựu tiêu biểu của đất nước qua 40 năm đổi mới (1986-2026), lan tỏa khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường, thịnh vượng; góp phần củng cố đồng thuận xã hội, tăng cường niềm tự hào dân tộc và niềm tin vào đường lối đổi mới của Đảng.

Đây là dịp tôn vinh truyền thống cách mạng, văn hiến, anh hùng của Thủ đô Hà Nội; khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Thủ đô - Trái tim của cả nước; góp phần bồi đắp giá trị văn hóa, người Hà Nội thanh lịch, văn minh; khẳng định vai trò, trách nhiệm của Thủ đô trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tầm nhìn mới-Kỷ nguyên mới" do Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ đạo; Thành ủy Hà Nội chủ trì thực hiện, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan.

Chương trình dự kiến sẽ diễn ra vào lúc 20h10 ngày 23/1/2026, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam và các nền tảng số. Dự kiến, có khoảng 30.000 người tham gia chương trình.

Cùng hòa chung không khí chào mừng Đại hội Đảng, vào ngày 17/1 và ngày 24/1, Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam sẽ tổ chức biểu diễn hai tác phẩm: Vở chèo "Bắc Lệ đền thiêng" và vở cải lương "Mặt trời đêm thế kỷ."

Trích đoạn vở chèo "Bắc Lệ đền thiêng." (Ảnh: BVHTTDL)

Chương trình được xây dựng như một "món ăn tinh thần" giàu ý nghĩa, không chỉ tôn vinh vẻ đẹp của sân khấu truyền thống mà còn hướng tới việc bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, đặc biệt là với thế hệ trẻ, giúp nghệ thuật dân tộc đến gần hơn với đời sống đương đại.

Vở chèo "Bắc Lệ đền thiêng" tái hiện cuộc đấu tranh kiên cường của người dân vùng Bắc Sơn trong hành trình bảo vệ đền Bắc Lệ - nơi thờ Thánh Mẫu Thượng Ngàn linh thiêng. Trong bối cảnh quê hương bị xâm lấn, hiểm nguy luôn rình rập, người dân nơi đây vẫn một lòng giữ gìn tín ngưỡng thờ Mẫu, hát văn và những giá trị tâm linh lâu đời, coi đó là linh hồn của làng quê, của văn hóa dân tộc.

Điểm đặc biệt của tác phẩm là sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật chèo truyền thống với hát văn - một loại hình gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu. Những làn điệu hát văn được đưa vào vở diễn không chỉ tạo chiều sâu cảm xúc mà còn góp phần làm đậm đặc không khí linh thiêng của đền Bắc Lệ, giúp khán giả cảm nhận rõ hơn mối liên kết giữa sân khấu và đời sống tâm linh của người Việt.

Hình tượng Quang Trung – Nguyễn Huệ trong vở cải lương "Mặt trời đêm thế kỷ." (Ảnh: BVHTTDL)

Trong khi đó, vở cải lương "Mặt trời đêm thế kỷ" lại khai thác đề tài lịch sử, ca ngợi công lao của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ, người đã đưa phong trào Tây Sơn từ một cuộc khởi nghĩa nông dân trở thành phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, làm thay đổi vận mệnh lịch sử đất nước.

Tác phẩm không chỉ tái hiện những chiến công hiển hách mà còn đi sâu lý giải con đường tư tưởng và những lựa chọn đầy gian nan của người anh hùng áo vải.

Xuyên suốt vở diễn, hình tượng Quang Trung - Nguyễn Huệ hiện lên đa chiều. Ông không chỉ là nhà quân sự thiên tài, nhà chính trị lỗi lạc, vị tướng được lòng dân, mà còn là một con người bằng xương bằng thịt với những cảm xúc rất đời thường. Sau vẻ ngoài oai phong, dũng mãnh của vị võ tướng là một người chồng giàu yêu thương, thấu hiểu nỗi lòng Công chúa Ngọc Hân; một người anh nặng tình với em trai Nguyễn Lữ.

Vở chèo "Bắc Lệ đền thiêng" và vở cải lương "Mặt trời đêm thế kỷ" sẽ được biểu diễn lần lượt vào 20h ngày 17/1 và 24/11 tại rạp Kim Mã, Hà Nội./.

