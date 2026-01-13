Á hậu Thu Ngân chính thức sang Ai Cập dự thi Miss Intercontinental lần thứ 53

Tối qua (12/1), Á hậu Nguyễn Thị Thu Ngân đã đáp chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh sang Ai Cập, chính thức tham dự cuộc thi Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa lần thứ 53. Hành trình thi quốc tế của Thu Ngân sẽ kéo dài trong 2 tuần, từ ngày 14/1-29/1.

Xuất hiện tại sân bay trước giờ khởi hành, Á hậu Thu Ngân diện thiết kế gợi cảm của nhà thiết kế Thanh Hương Bùi cùng thần thái rạng rỡ, tự tin.

Ngoài gia đình từ Cà Mau, đạo diễn Hoàng Nhật và “hội chị em” gồm Hoa hậu Kiều Duy, Yến Nhi, Á hậu Thu Trà, Phương Anh cũng có mặt để cổ vũ cho hành trình thi sắc đẹp của người đẹp.

Đồng hành cùng Á hậu Thu Ngân tại đấu trường nhan sắc quốc tế, stylist Phạm Minh Hiếu và các cộng sự đã kỳ công chuẩn bị hơn 100kg hành lý với gần 30 bộ cánh đến từ các nhà thiết kế, thương hiệu. Thu Ngân cho biết từng món phụ kiện đi kèm đều được tính toán chỉn chu, đảm bảo ấn tượng giúp người đẹp tỏa sáng trên sân chơi quốc tế.

“Tôi đang xem đây là một ván cờ hình ảnh. Từ thảm đỏ chính thức đến những hoạt động bên lề nhỏ nhất, Thu Ngân không được phép mờ nhạt. Với tôi, vừa vặn thôi là chưa đủ, phải là phù hợp và để lại dấu ấn,” stylist Phạm Minh Hiếu chia sẻ.

Hành lý của Thu Ngân còn có bộ trang phục dân tộc “Châu Ro cầu mùa.” Đây không chỉ là một bộ trang phục dự thi mà còn là tâm huyết của Thu Ngân, bộ đôi nhà thiết kế Phạm Thị Ngọc Trang-Nguyễn Việt Hùng với mong muốn giới thiệu nét đẹp văn hóa, đời sống tinh thần phong phú của đồng bào dân tộc Châu Ro đến với bạn bè thế giới.

Bên cạnh đó, trang phục dạ hội cho đêm chung kết mang tên “Desert Flame” - Ngọn lửa bất diệt giữa sa mạc, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp rực cháy và trường tồn của sa mạc Ai Cập cũng được người đẹp mang theo.

Để bước vào hành trình cùng Miss Intercontinental, Thu Ngân chia sẻ cô đã tích cực trau dồi kiến thức, hoàn thiện kỹ năng giao tiếp-ứng xử, tiếng Anh, catwalk, trang điểm-làm tóc… suốt thời gian qua. Đồng hành cùng cô là ban cố vấn chuyên môn, các chuyên gia trang điểm, chuyên gia làm tóc…

Theo lịch trình, ngày mai (14/1), Á hậu Thu Ngân hạ cánh ở Ai Cập và chính thức nhập cuộc đua tài cùng khoảng 60 cô gái đến từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh cơ hội khám phá thiên nhiên kỳ vĩ và nền văn hóa rực rỡ của Ai Cập, Thu Ngân cùng các thí sinh sẽ tham gia những thử thách và vòng thi phụ. Chung kết Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa lần thứ 53 sẽ diễn ra tại Sahl Hasheesh, Ai Cập vào ngày 29/1./.

