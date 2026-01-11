Ngắm chân dung 90 nhà báo-nhiếp ảnh gia qua ống kính của nghệ sỹ Minh Đạo

Trong các cuộc gặp gỡ, người ta quen thấy nhà báo-nghệ sỹ nhiếp ảnh lão thành Ngô Minh Đạo với chiếc điện thoại đeo trước ngực. Ông trò chuyện, giao lưu, nhưng chỉ cần khoảnh khắc đến, ông lập tức bấm máy. Từ đó, hàng trăm gương mặt đồng nghiệp, nhất là các nghệ sỹ nhiếp ảnh - nhiều người từng là phóng viên chiến trường - đã được ông ghi lại bằng ánh nhìn trân trọng, thân tình.

Ngày 11/1, tại Trung tâm Thông tấn quốc gia (Hà Nội), nhà báo-nghệ sỹ nhiếp ảnh Ngô Minh Đạo ra mắt sách ảnh “90 gương mặt thân quen” để đánh dấu tuổi 90 của mình.

Trong số 90 chân dung, có hình ảnh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt cầm máy ảnh nhìn qua cửa sổ máy bay; nhiếp ảnh gia Quỳnh Sơn, cha của nghệ sỹ Minh Đạo, tác giả những bức ảnh phóng sự đầu tiên trong kháng chiến chống Pháp tại Nghệ An cùng nhiều nhà nhiếp ảnh Việt Nam các thế hệ.

Một phần bộ ảnh đã được Liên Chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam và Ban Biên tập Ảnh giới thiệu trong triển lãm “Chân dung đồng đội: Một thời đạn bom, một thời hòa bình” nhân kỷ niệm 50 năm Đại thắng mùa Xuân (30/4/1975- 30/4/2025).

Ảnh chân dung vốn là thể loại khó, bởi mỗi gương mặt là một thế giới riêng. Nhiếp ảnh gia Ngô Minh Đạo chọn ghi lại khoảnh khắc mà thần thái nhân vật bộc lộ rõ nhất, như một lát cắt của thời gian.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, ông bày tỏ niềm hạnh phúc và xúc động khi ở tuổi 90, ông vẫn có thể hoàn thành cuốn sách của mình.

Các nhà báo, nhiếp ảnh gia thường ít khi tự kể về mình, vì thế ông muốn dùng cuốn sách này để nói về họ – những người đồng nghiệp gắn bó, những người bạn quen biết từ lâu, và cả những gương mặt trẻ mới gặp nhưng đều chung một niềm đam mê: Dùng ống kính để lưu giữ những khoảnh khắc hào hùng của dân tộc trong chiến tranh, và ghi lại vẻ đẹp của đất nước từng ngày đổi mới, phát triển.

Phát biểu tại lễ ra mắt sách, ông Nguyễn Tuấn Hùng, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam cho hay cuốn sách cho thấy sức lao động bền bỉ, nghiêm túc và đầy tính nhân văn của một tác giả đã ở tuổi 90. Ông đã lưu lại cho thế hệ sau những gương mặt nhà báo-nhiếp ảnh gia có đóng góp nhất định cho nền nhiếp ảnh-báo chí nước nhà.

Theo đó, 90 bức chân dung được chọn lựa kỹ càng, không phân biệt địa vị, chỉ có một điểm chung: Tất cả đều mang trong tim tình yêu nhiếp ảnh, góp phần lưu giữ lịch sử và lan tỏa hình ảnh đất nước.

Nhà báo Trần Mai Hưởng, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam đánh giá mỗi bức chân dung trong sách không chỉ là hình ảnh, mà còn là một mảnh ký ức, một mối duyên nghề, một câu chuyện về con người và thời gian.

“Những bức ảnh trong sách đều được chụp bằng điện thoại giản dị mà chân thực, gần gũi mà giàu cảm xúc. Dưới con mắt của người từng trải, từng là phóng viên ảnh gắn bó với nhiều thế hệ nghệ sỹ, Minh Đạo luôn tìm thấy thần thái và vẻ đẹp nội tâm trong từng khuôn mặt. Ông chọn khoảnh khắc mà tính cách nhân vật bộc lộ rõ nhất, để từ đó khắc họa một thế giới chân dung sống động và nhân văn,” nhà báo Trần Mai Hương nói.

Ông Hồ Sỹ Minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống đánh giá nghệ sỹ Ngô Minh Đạo là một tên tuổi lớn, một "người chép sử bằng hình ảnh" tiêu biểu của Thông tấn xã Việt Nam.

Ông từng là phóng viên ảnh chiến trường, phóng viên chuyên trách tháp tùng các đồng chí lãnh đạo cao cấp Đảng và Nhà nước. Suốt cuộc đời nghề nghiệp, ông đã để lại hàng ngàn bức ảnh tư liệu quý giá về các hoạt động của lãnh đạo cấp cao. Tuy nhiên, thay vì chọn công bố những khoảnh khắc chính trường rực rỡ, ông lại chọn xuất bản tập sách chân dung về đồng nghiệp và những người bạn thân quen.

“Đây là một hướng đi khác biệt, thể hiện tư duy nhân văn sâu sắc. Với ông, những người cầm máy luôn dành cả đời để ghi lại vẻ đẹp cho đời, nhưng đôi khi lại quên mất chính gương mặt của mình,” ông Hồ Sỹ Minh nói.

Ông Hồ Sỹ Minh cho rằng không cần ống kính tele xa xỉ, không cần thiết bị đồ sộ hay phòng chụp hiện đại, cũng không đưa nhân vật vào những bối cảnh hào nhoáng; tác giả Minh Đạo có thể bắt được "hồn cốt" của nhân vật ở bất cứ đâu. Bằng kinh nghiệm, vốn sống và sự hòa quyện giữa phẩm chất “chiến sỹ” và “nghệ sỹ,” ông đã khắc họa thành công 90 chân dung bằng tất cả sự tinh nhanh của một người làm báo lão luyện./.

