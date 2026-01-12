Truyền thông quốc tế đánh giá tương lai tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

Trang intellinews.com ngày 11/1 đăng báo cáo Triển vọng Việt Nam năm 2026 của bne IntelliNews (hãng truyền thông quốc tế chuyên về tin tức kinh tế-tài chính-chính trị tại các thị trường mới nổi, trụ sở tại Đức), đánh giá tương lai tăng trưởng kinh tế và những thách thức tiềm tàng trong một số lĩnh vực chính mà Việt Nam có thể phải đối mặt trong năm 2026.

Báo cáo khẳng định năm 2025 là năm chứng kiến những bước chuyển đổi cả về động lực kinh tế và cải tổ thể chế. Về mặt chính trị, năm 2025 được đánh dấu bằng cam kết rõ ràng về cải cách thể chế và cải thiện quản trị. Chính phủ triển khai kế hoạch tinh giản hành chính và phân quyền, góp phần nâng cao hiệu quả và trách nhiệm giải trình trên khắp các địa phương.

Theo báo cáo, Việt Nam đã đẩy mạnh cải cách gắn chặt với chương trình nghị sự kinh tế, theo đó loại bỏ các nút thắt quan liêu và đẩy nhanh phê duyệt đầu tư công, giúp đẩy nhanh tốc độ ra quyết định và nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực công, những yếu tố rất quan trọng để duy trì tăng trưởng và phát triển. Do đó, tiếp tục đà tăng trưởng từ năm 2024, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những kết quả ấn tượng trong năm 2025.

Theo báo cáo, năm 2025 chứng kiến căng thẳng địa chính trị làm phức tạp thêm triển vọng bên ngoài và góp phần làm tăng giá năng lượng toàn cầu, cũng như chi phí nhập khẩu nhiên liệu và phân bón của Việt Nam.

Chi phí vận chuyển và bảo hiểm cao hơn, đặc biệt là dọc theo các tuyến đường bị gián đoạn, đã làm giảm biên lợi nhuận của các nhà xuất khẩu và làm tăng chi phí cho hàng hóa trung gian nhập khẩu - vốn là yếu tố trung tâm trong mô hình sản xuất của Việt Nam.

Bất chấp những khó khăn đó, Việt Nam đã được hưởng lợi từ nhu cầu thương mại khu vực mạnh mẽ, sự quan tâm đầu tư liên tục vào sản xuất công nghệ cao và dòng vốn ổn định từ các nhà đầu tư, Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore.

Tuy nhiên, báo cáo cho rằng Việt Nam cũng đang đối mặt với một số thách thức. Cụ thể, Việt Nam sẽ phải thực hiện chương trình kinh tế và hạ tầng đầy tham vọng nhằm duy trì tăng trưởng, thu hút thêm đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và chủ động ứng phó với những bất định của kinh tế toàn cầu.

Đối với chuỗi cung ứng, Việt Nam vẫn dễ bị ảnh hưởng bởi những diễn biến nằm ngoài tầm kiểm soát, trong đó phải kể đến quyết định của Mỹ tăng thuế quan với loạt hàng hóa sản xuất của châu Á. Dù Việt Nam không phải là mục tiêu chính, nhưng những tác động gián tiếp là rất đáng kể.

Báo cáo nhận định ngân sách 2026 của Việt Nam vạch ra khuôn khổ tài khóa mang tính chủ động, kết hợp các mục tiêu phát triển tham vọng, với việc chấp nhận thâm hụt ở mức hợp lý, cho thấy Việt Nam sẵn sàng chấp nhận mức thâm hụt tăng đáng kể để duy trì đầu tư công và các cam kết dịch vụ công.

Ngoài ra, báo cáo cũng chỉ ra điểm nhấn đáng chú ý trong ngân sách năm 2026 của Việt Nam là ưu tiên ngân sách cho phát triển công nghệ, chuyển đổi số và các chương trình đổi mới liên quan.

Điều này cho thấy tham vọng của Việt Nam trong việc chuyển dịch khỏi các động lực tăng trưởng truyền thống sang nền kinh tế tri thức và công nghệ, phù hợp với các mục tiêu chuyển đổi cơ cấu rộng lớn hơn./.

