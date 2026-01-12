Sau hợp nhất, Quảng Trị bước vào giai đoạn phát triển với thế và lực mới

Khép lại năm 2025 với nhiều dấu ấn mang tính bước ngoặt, tỉnh Quảng Trị bước vào giai đoạn phát triển mới sau hợp nhất, mở ra không gian, động lực và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Nhân dịp năm mới 2026, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương đã có cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN về những kết quả nổi bật trong năm qua, các định hướng trọng tâm năm 2026, cùng những lợi thế chiến lược và thông điệp quyết tâm gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

- Thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, năm 2025 khép lại trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Nhìn lại chặng đường một năm đã qua, đâu là những dấu ấn và điểm sáng nổi bật nhất mà tỉnh Quảng Trị đã tạo dựng được?

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương: Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Quảng Trị, không chỉ bởi những kết quả phát triển kinh tế-xã hội đạt được, mà quan trọng hơn là dấu mốc chuyển mình về không gian phát triển, mô hình tổ chức và tư duy quản trị sau khi thực hiện hợp nhất tỉnh và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong bối cảnh đó, Quảng Trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là:

Thứ nhất, tỉnh đã thực hiện thành công chủ trương sáp nhập, hợp nhất hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị để thành lập tỉnh Quảng Trị mới, bảo đảm đúng chủ trương của Trung ương, giữ vững ổn định chính trị-xã hội và tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác phân công, bố trí cán bộ sau sáp nhập được thực hiện công tâm, khách quan, đảm bảo hài hòa giữa các địa phương sáp nhập. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã từ 264 xuống còn 78 đơn vị đã góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Thứ hai, công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là việc tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã khẳng định bản lĩnh chính trị, trí tuệ tập thể, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển mạnh mẽ của toàn Đảng bộ; đồng thời đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp có tính chiến lược, thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn.

Ngay sau Đại hội, tỉnh đã tập trung quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch hành động, tạo chuyển động sớm và khí thế mới ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Thứ ba, kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển tích cực và toàn diện, với việc hoàn thành và vượt 17/17 chỉ tiêu chủ yếu. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8%; thu ngân sách nhà nước hơn 14.000 tỷ đồng; thu hút đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài, đạt kết quả nổi bật; du lịch tăng trưởng mạnh, từng bước khẳng định vai trò là ngành kinh tế có sức lan tỏa. Đặc biệt, tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt các dự án động lực, trọng điểm về năng lượng, công nghiệp, hạ tầng và logistics, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển trong trung và dài hạn.

Thứ tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và năng lượng tái tạo có bước tiến rõ nét, mở ra không gian và động lực mới cho tăng trưởng nhanh và bền vững của tỉnh trong giai đoạn tới.

Ngư dân xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị đánh bắt cá trích. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Cùng với đó, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, môi trường, đô thị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại tiếp tục được củng cố, tạo nên sự phát triển hài hòa và ổn định.

- Trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới, xin đồng chí Bí thư cho biết những trọng tâm lớn mà tỉnh Quảng Trị sẽ tập trung triển khai trong năm 2026?

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương: Năm 2026 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Với thế và lực mới sau hợp nhất, tỉnh Quảng Trị xác định tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tỉnh theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm thông suốt, đồng bộ, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện mạnh mẽ phân cấp, phân quyền, ủy quyền, phát huy vai trò và tính chủ động của cấp xã, phường, đặc khu; chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đồng thời, tổ chức tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thứ hai, tập trung triển khai đồng bộ các nghị quyết lớn của Bộ Chính trị khóa XIII về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; hội nhập quốc tế, xây dựng và thi hành pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân; bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân gắn việc thực hiện hiệu quả các khâu đột phá của nhiệm kỳ 2025-2030.

Thứ ba, chú trọng phát triển công nghiệp năng lượng, công nghiệp công nghệ cao, kinh tế số và logistics làm động lực tăng trưởng; đầu tư phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ chất lượng cao, phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn. Tiếp tục phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, khai thác hiệu quả các không gian phát triển mới gắn với năng lực quản trị hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao và mạng lưới giao thông chiến lược, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt từ 9-10%.

Điện gió góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo an ninh năng lượng của tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Thứ tư, chăm lo phát triển con người và bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, đào tạo nghề; phát huy giá trị văn hóa và con người Quảng Trị như một động lực nội sinh của phát triển; thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, tôn giáo, chăm lo người có công, đền ơn đáp nghĩa, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

Thứ năm, giữ vững quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị-xã hội, chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và thách thức an ninh phi truyền thống; tạo môi trường ổn định, an toàn cho phát triển.

- Bước vào giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh thời cơ và thách thức đan xen, theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đâu là những tiềm năng, lợi thế mang tính chiến lược mà tỉnh Quảng Trị cần tập trung khai thác để tạo đột phá trong thời gian tới?

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương: Sau hợp nhất, Quảng Trị bước vào một không gian phát triển mới với quy mô lớn hơn, tiềm lực mạnh hơn và cơ hội rộng mở hơn. Trong nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh xác định khai thác hiệu quả một số lợi thế chiến lược:

Trước hết, Quảng Trị có vị trí địa kinh tế-địa chính trị đặc biệt quan trọng, có lợi thế nằm ở trung điểm trục Bắc-Nam, cửa ngõ ra biển của Hành lang kinh tế Đông-Tây, kết nối trực tiếp với Lào, Thái Lan và Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng; cùng hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, tỉnh có điều kiện thuận lợi phát triển logistics, dịch vụ cảng biển, trung chuyển hàng hóa, từng bước trở thành đầu mối giao thương quan trọng của khu vực miền Trung và quốc tế.

Thứ hai, với điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển điện gió, điện mặt trời, điện khí và các loại hình năng lượng sạch khác, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung khai thác lợi thế này theo hướng đồng bộ, bền vững, gắn phát triển năng lượng với công nghiệp hỗ trợ, hạ tầng truyền tải, logistics và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng xanh, ít phát thải.

Thứ ba, Quảng Trị có diện tích đất nông nghiệp và rừng lớn, hệ sinh thái đa dạng, nhiều vùng có điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp công nghệ cao. Tỷ lệ rừng đạt chứng chỉ quản lý bền vững cao là lợi thế nổi bật để phát triển kinh tế rừng gắn với chế biến sâu, tạo giá trị gia tăng và sinh kế bền vững cho người dân.

Thứ tư, tỉnh hội tụ đầy đủ các yếu tố biển-đảo, sinh thái-hang động, văn hóa-lịch sử và du lịch tâm linh, trong đó giá trị lịch sử cách mạng, giá trị cảnh quan thiên nhiên với hệ thống hang động đặc sắc, kỳ vĩ là nét đặc sắc riêng có. Tỉnh chủ trương phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững, gắn với bảo tồn di sản, phát huy bản sắc văn hóa và nâng cao trải nghiệm của du khách; từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, có sức lan tỏa lớn.

Thứ năm, tỉnh xác định phát triển con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, trí tuệ, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Chính sự thống nhất cao về nhận thức và quyết tâm chính trị của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, là lợi thế then chốt để biến tiềm năng thành hiện thực.

- Để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đề ra, tỉnh Quảng Trị đang xác định và tập trung huy động những nguồn lực trọng tâm nào, thưa đồng chí?

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương: Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung, tiến tới là tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2045, tỉnh đã xác định và tập trung huy động những nguồn lực trọng tâm như sau:

Tỉnh Quảng Trị tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo; chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực mũi nhọn như năng lượng, logistics, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, khoa học-công nghệ và chuyển đổi số. Cùng với đó là chính sách trọng dụng nhân tài, khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, coi đây là động lực trực tiếp thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển nhanh, bền vững.

Bên cạnh đó, tích cực huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư, trong đó lấy nguồn lực xã hội, nhất là khu vực kinh tế tư nhân và các nhà đầu tư chiến lược làm trọng tâm. Trên cơ sở quy hoạch tỉnh theo hướng tích hợp, liên kết vùng, Quảng Trị ưu tiên thu hút đầu tư vào 4 trụ cột phát triển đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh xác định là “năng lượng-logistics-du lịch-nông nghiệp xanh,” gắn với phát triển công nghiệp công nghệ cao, kinh tế số và kinh tế xanh.

Tỉnh kiên trì cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế, thủ tục hành chính, đất đai, giải phóng mặt bằng; coi sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp. Chú trọng phát huy nguồn lực về vị trí địa kinh tế và kết cấu hạ tầng của tỉnh Quảng Trị.

Song song đó, đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số trên cả ba trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị, giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân, mở ra không gian phát triển mới, nhất là đối với các địa bàn vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới.

Đồng thời, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và thế trận lòng dân, lấy sự đồng thuận xã hội làm nền tảng cho triển khai các chương trình, dự án lớn. Tỉnh tiếp tục đổi mới công tác dân vận, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trong huy động nguồn lực xã hội, giám sát và phản biện, bảo đảm phát triển nhanh nhưng bền vững.

- Nhân dịp năm mới 2026-năm có ý nghĩa bản lề đối với giai đoạn phát triển tiếp theo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy muốn gửi gắm thông điệp gì tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh?

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương: Bước sang năm 2026, trong không khí phấn khởi, tin tưởng của những ngày đầu Xuân mới, tôi mong muốn và kêu gọi toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường; chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, khơi dậy khát vọng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao và sự đồng thuận xã hội sâu rộng, Quảng Trị sẽ tạo được những chuyển biến rõ nét ngay từ năm 2026, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững trong những năm tiếp theo.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!

