Ông Lê Hồng Vinh được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị

Chiều 17/11, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 4 (Kỳ họp chuyên đề về công tác nhân sự).

Tại kỳ họp, ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đối với ông Trần Phong do chuyển công tác.

100% đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đối với ông Trần Phong.

Với 76/76 đại biểu có mặt bỏ phiếu bầu tán thành (đạt 100%), Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Văn Bảo giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, Tỉnh ủy Quảng Trị đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và giới thiệu bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Ông Lê Hồng Vinh, sinh năm 1974, quê xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An; trình độ lý luận chính trị: cao cấp; trình độ chuyên môn: thạc sỹ chuyên ngành Quản lý khoa học công nghệ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Hồng Vinh khẳng định sẽ cùng với tập thể Ủy ban Nhân dân tỉnh luôn đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành, nhằm tạo thực hiện thành công 3 đột phá lớn mà Đại hội Đảng Bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra, tạo động lực mới thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Trước mắt, tỉnh Quảng Trị sẽ ưu tiên tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2025; khẩn trương cụ thể hóa, triển khai toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; tiếp tục rà soát, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, phát huy vai trò kiến tạo phát triển của chính quyền cơ sở gắn với tinh giản thủ tục hành chính và chuyển đổi số.

Tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo và nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Trần Phong. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Bên cạnh đó, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo cho mọi hoạt động; thúc đẩy mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, sớm xây dựng tỉnh Quảng Trị thành trung tâm năng lượng sạch, trung tâm du lịch-dịch vụ mới của miền trung và cả nước, bảo đảm an sinh xã hội, hướng tới hạnh phúc của người dân… nhằm góp phần đưa Quảng Trị phát triển, tiến bước cùng cả nước.

Tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh hai ông Lê Hồng Vinh và Lê Văn Bảo là những người trưởng thành từ cơ sở và đã kinh qua nhiều vị trí công tác, được đánh giá là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước; quyết liệt sâu sát cơ sở, có khả năng quy tụ, đoàn kết trong các cơ quan, đơn vị.

Trong các cương vị công tác, các ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tích, kết quả chung của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đề nghị các cán bộ vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu cần bắt tay ngay vào công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm sáng tạo, phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội để tạo thành khối sức mạnh tổng hợp, đồng bộ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030./.

Điều động, chỉ định ông Lê Hồng Vinh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định ông Lê Hồng Vinh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030.