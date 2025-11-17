Điều động, chỉ định ông Lê Hồng Vinh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Sáng 17/11, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về điều động, chỉ định nhân sự giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030 thay đồng chí Trần Phong (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030) sẽ được điều động, nhận nhiệm vụ mới.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang phát biểu chúc mừng, nhấn mạnh, đồng chí Lê Hồng Vinh trưởng thành từ cơ sở và đã kinh qua nhiều vị trí công tác, được đánh giá là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước. Đồng chí quyết liệt, sâu sát cơ sở, có khả năng quy tụ, đoàn kết trong các cơ quan, đơn vị; luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tích, kết quả chung của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng, với kinh nghiệm của mình, đồng chí Lê Hồng Vinh sẽ phát huy hết năng lực, tâm huyết và trách nhiệm, tiếp tục học hỏi, nỗ lực phấn đấu cùng với tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đề nghị, tập thể lãnh đạo tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tạo điều kiện để đồng chí Lê Hồng Vinh nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy năng lực, sở trường, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Hồng Vinh phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Hồng Vinh tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo và giao nhiệm vụ của lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí hứa sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần gương mẫu, đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết; không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện; duy trì phong cách làm việc sâu sát, thực chất, hiệu quả, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, gần dân. Đồng chí khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa các mục tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, đưa Quảng Trị phát triển ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Lê Hồng Vinh sinh ngày 1/5/1974; quê quán xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý khoa học công nghệ.

Quá trình công tác, đồng chí Lê Hồng Vinh đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng: Phó Giám đốc sở Giao thông Vận tải Nghệ An; Bí thư Huyện ủy Anh Sơn; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An. Ngày 3/1/2025, tại kỳ họp thứ 26, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII đã bầu đồng chí Lê Hồng Vinh giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Ông Nguyễn Văn Phương được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Ông Nguyễn Văn Phương (nguyên Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030) được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.