Phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới ở khu vực miền Trung

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, khoa học, nghiêm túc với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển," chiều 5/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí thông qua các văn kiện rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của tỉnh: Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Một số tham luận tiêu biểu tại Đại hội như: củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân và đồng thuận xã hội, phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận trong công tác tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, biên giới, biển đảo của Tổ quốc...

Đại hội đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 62 đồng chí, 17 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ định chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; 4 Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội cũng đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định 34 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết thuộc Đảng bộ tỉnh Quảng Trị dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; công bố quyết định về việc chỉ định Ủy viên, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 14 đồng chí.

Bà Hồ Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030 cùng 3 đồng chí Phó Chủ nhiệm.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết, khẳng định những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời thẳng thắn, nghiêm túc chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ.

Đại hội đã biểu thị quyết tâm chính trị quyết liệt trong 5 năm tới: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và khát vọng phát triển; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới trong khu vực miền Trung."

Để thực hiện được mục tiêu trên, Đại hội đã ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá để phát triển.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhấn mạnh thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tạo sức mạnh cổ vũ to lớn toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh vượt lên mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ cơ hội mới, phấn đấu trở thành cực tăng trưởng mới trong khu vực miền Trung.

Ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị phát biểu bế mạc Đại hội. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Ngay sau Đại hội, tất cả các tổ chức đảng cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết, các văn kiện của Đại hội, tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về kết quả Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng của toàn Đảng bộ và nhân dân.

Đại hội kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, tập trung trí tuệ và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, nói đi đôi với làm, tăng cường đoàn kết, vận động nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương Quảng Trị anh hùng; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, đồng sức, chung lòng, phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới trong khu vực miền Trung, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Ông Lê Ngọc Quang tiếp tục được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang nhấn mạnh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I sẽ phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới trong khu vực miền Trung.