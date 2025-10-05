Ông Lê Ngọc Quang tiếp tục được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Sáng 5/10, Đảng bộ tỉnh Quảng Trị tổ chức khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 448 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 129.000 đảng viên trong toàn tỉnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến dự và chỉ đạo Đại hội.

Diễn văn khai mạc tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 Lê Ngọc Quang cho biết với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển,” Đại hội có 2 nhiệm vụ quan trọng là đánh giá, kiểm điểm toàn diện, khách quan, nghiêm túc việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm đánh giá đúng thành tựu, ưu điểm, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân, đặc biệt là những nguyên nhân chủ quan, qua đó, rút ra bài học kinh nghiệm.

Đồng thời, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của nhiệm kỳ 2025-2030, với không gian phát triển được mở rộng.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đưa ra quan điểm, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Thực hiện quyết liệt các khâu đột phá, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, khai thác hợp lý các tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế-xã hội; bảo đảm tăng trưởng xanh.

Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phát huy hiệu quả không gian phát triển mới; khai thác tiềm năng và lợi thế của hành lang kinh tế Đông-Tây để phát triển kinh tế và thương mại.

Chú trọng phát triển nguồn lực con người và các giá trị văn hóa, lịch sử; nâng cao toàn diện đời sống nhân dân. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại.

Xây dựng Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới trong khu vực miền Trung. Phấn đấu đến năm 2045, Quảng Trị trở thành tỉnh phát triển khá, là trung tâm năng lượng, logistics và du lịch đặc sắc của cả nước.

Về phát triển kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 9-10%/năm. Giai đoạn 2026-2030, thu ngân sách đạt 75-80 nghìn tỷ đồng; vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt 500-520 nghìn tỷ đồng.

Đến năm 2030, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá hiện hành đạt 227-238 nghìn tỷ đồng; tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP phấn đấu đạt 15-20%; GRDP bình quân đầu người đạt 137-145 triệu đồng...

Đại hội cũng đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Trị đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh cần khai thác tiềm năng, thế mạnh; huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực; lấy đoàn kết, thống nhất làm sức mạnh; lấy nguồn lực trong tỉnh là chủ yếu, nguồn lực ngoài tỉnh là quan trọng để đầu tư phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến cũng yêu cầu cần nghiên cứu, cập nhật, nhận diện đúng đắn những chủ trương, quyết sách lớn của Trung ương, nhất là các Nghị quyết của Bộ Chính trị vừa ban hành, cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp khả thi, phấn đấu đạt được kết quả thiết thực. Tập trung huy động mọi nguồn lực; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng số, hạ tầng năng lượng, hạ tầng thuỷ lợi, hạ tầng giáo dục, y tế… đồng bộ, hiện đại, phù hợp để tạo ra động lực phát triển mới của tỉnh.

Tỉnh cần tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện các giải pháp giảm nghèo, lo sinh kế cho người dân. Tăng cường hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát. Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần ban hành ngay Chương trình hành động với tinh thần 6 rõ: rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ nguồn lực, rõ kết quả...

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy và chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đoàn công tác Trung ương đã chuyển 30 tỷ đồng là số tiền ủng hộ của đồng bào cả nước để hỗ trợ tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10, sớm ổn định cuộc sống.

Đại hội cũng đã công bố các Quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 62 thành viên tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 17 thành viên tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ định chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; 4 Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang nhấn mạnh kế thừa những thành quả, những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I sẽ xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, năng động, sáng tạo và có tư duy đổi mới, nhất là đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo để sớm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất đã đề ra, phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới trong khu vực miền Trung./.

