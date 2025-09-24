Quảng Trị xây dựng văn kiện Đại hội với tầm nhìn chiến lược, khát vọng vươn lên

Ngày 24/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị lần thứ hai để thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang nhấn mạnh hội nghị diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang khẩn trương chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng; đồng thời, tỉnh Quảng Trị sau hợp nhất đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mô hình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đây là bước ngoặt lịch sử, vừa mang lại cơ hội lớn, vừa đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi cao đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Quý 3/2025 đánh dấu nhiều chuyển biến quan trọng của Quảng Trị. Các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh đều đạt kết quả tích cực.

Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu bảo đảm thông suốt, hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, củng cố niềm tin vào chủ trương sắp xếp, tổ chức bộ máy.

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Đại hội Đảng bộ các cấp đã được tổ chức thành công, tạo tiền đề chính trị thuận lợi cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh đang được triển khai khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao. Văn kiện Đại hội được xây dựng trên cơ sở đánh giá toàn diện, khách quan tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua; đồng thời cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, định hướng chiến lược phát triển đất nước và những yêu cầu mới của tỉnh trong giai đoạn tới.

Đồng chí Lê Ngọc Quang mong muốn các đại biểu tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất và tinh thần đổi mới, sáng tạo, cùng nhau xây dựng văn kiện Đại hội có tầm nhìn chiến lược, phản ánh ý chí, khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị trong chặng đường 2025-2030, hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Tại hội nghị, phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, thẳng thắn và dân chủ, các đại biểu đã tham gia thảo luận những vấn đề, nội dung quan trọng như báo cáo công tác xây dựng Đảng quý 3 và nhiệm vụ trọng tâm quý 4/2025; tình hình kinh tế-xã hội quý 3 và nhiệm vụ trọng tâm quý 4/2025; các dự thảo văn kiện và nội dung liên quan Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham gia thảo luận, lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã báo cáo tình hình hoạt động sau khi vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp; nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo vận hành bộ máy được thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Những ý kiến thảo luận, đóng góp tại hội nghị đã làm rõ nhiều vấn đề quan trọng, từ kinh tế-xã hội, ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, đến công tác phòng, chống dịch bệnh, thu hút đầu tư, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, giáo dục-đào tạo, hoạt động của các đoàn thể sau sáp nhập...

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tích cực thảo luận của các đại biểu; nhấn mạnh một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện thời gian tới.

Cụ thể là khẩn trương hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị và các nội dung liên quan; cụ thể hóa các khâu đột phá và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Tiểu ban của Đại hội tập trung hoàn thành nhiệm vụ theo phân công; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về Đại hội nhằm tạo không khí thi đua, niềm tin, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân…

Bên cạnh đó, tỉnh thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ kinh tế-xã hội như: Kiểm soát dứt điểm dịch tả lợn châu Phi, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh thu ngân sách, triển khai các dự án trọng điểm, động lực...

Các địa phương đảm bảo vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, khắc phục kịp thời khó khăn, vướng mắc; đầu tư cải thiện cơ sở vật chất, trụ sở, hạ tầng công nghệ thông tin, nhất là vùng sâu, vùng xa…

Đồng chí Lê Ngọc Quang yêu cầu ngay sau Đại hội, tỉnh cần thông tin kịp thời kết quả của Đại hội; ban hành chương trình hành động cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội để tập trung thực hiện.

Các cấp ủy xây dựng chương trình hành động phù hợp với từng địa phương, đơn vị; kiện toàn tổ chức, bố trí nhân sự theo đúng quy trình. Tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và 5 năm 2026-2030; rà soát, điều chỉnh kế hoạch công tác 3 tháng cuối năm 2025; đẩy mạnh thu ngân sách, tập trung giải ngân vốn đầu tư công; phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 8% năm 2025; đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị kêu gọi cán bộ, đảng viên, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết một lòng, quyết tâm tổ chức thành công Đại hội với tinh thần “Đoàn kết-dân chủ-kỷ cương-đột phá-phát triển,” xứng đáng với truyền thống anh hùng của quê hương, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng./.

