Cần Thơ: Đề cao đổi mới, tạo sức lan tỏa cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra từ ngày 26-28/9 tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố với 485 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 140.000 đảng viên; tỷ lệ nữ chiếm gần 20%, đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm gần 4%.

Đây là sự kiện chính trị trọng đại, diễn ra sau quá trình tinh gọn bộ máy, hợp nhất, mở ra giai đoạn phát triển mới với khí thế, niềm tin và khát vọng mạnh mẽ, khẳng định vai trò trung tâm, động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Công tác chuẩn bị cho Đại hội được triển khai công phu, khoa học, chặt chẽ, đúng quy định của Trung ương. Văn kiện trình Đại hội được xây dựng trên cơ sở bám sát thực tiễn, với phương châm ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra.

Báo cáo chính trị dự thảo đề ra 28 chỉ tiêu chủ yếu, 10 nhóm giải pháp lớn, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, định hướng phát triển toàn diện cho thành phố trong nhiệm kỳ mới.

Điểm mới đáng chú ý là quá trình lấy ý kiến đóng góp cho văn kiện được triển khai rộng rãi tới cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua ứng dụng công nghệ thông tin.

Ứng dụng “Cần Thơ Smart” trở thành kênh tương tác hiện đại, tiếp thu ý kiến đa chiều, phản ánh nguyện vọng nhân dân, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và dân chủ trong quá trình chuẩn bị văn kiện.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành và lấy ý kiến đã mở ra hướng đi mới, phù hợp xu thế chuyển đổi số, đồng thời nâng cao chất lượng công tác xây dựng nghị quyết.

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ nêu trong văn kiện đều xuất phát từ thực tiễn, mang tính khả thi, gắn với lợi thế đặc thù của thành phố. Việc xác định khâu đột phá và nhóm giải pháp trọng tâm thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ, có sức lan tỏa cho cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Chủ đề Đại hội thể hiện quyết tâm chính trị trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chú trọng phát triển kinh tế-xã hội toàn diện, gắn với hội nhập quốc tế, bảo đảm quốc phòng-an ninh. Đây cũng là dịp để thống nhất ý chí, khơi dậy niềm tự hào, đề cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, kỷ cương, đoàn kết và đột phá phát triển, tạo động lực mới cho công cuộc xây dựng và phát triển Cần Thơ trở thành trung tâm động lực phát triển của toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tinh thần xuyên suốt mà nhiệm kỳ 2025 - 2030 được Đảng bộ thành phố Cần Thơ đặt ra là phát huy truyền thống, tiếp nối thành tựu, khắc phục hạn chế, khơi dậy tiềm năng và tạo ra những bứt phá chiến lược. Đây là sự gắn kết giữa mục tiêu trước mắt và tầm nhìn lâu dài, giữa lợi ích chung của thành phố với sự phát triển bền vững của toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Sự thành công của Đại hội sẽ tạo niềm tin, sự đồng thuận và kỳ vọng lớn lao trong cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố; mở ra giai đoạn phát triển mới với những quyết sách đột phá, thiết thực, khả thi.

Cả hệ thống chính trị kỳ vọng không chỉ xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ của vùng, mà còn nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đáng sống.

Niềm tin ấy gắn với khát vọng phát triển chung của Đồng bằng sông Cửu Long, khi Cần Thơ giữ vai trò trung tâm, động lực.

Thành công của Đại hội không chỉ có ý nghĩa đối với thành phố, mà còn lan tỏa đến các địa phương trong vùng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Trung ương về phát triển Đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn mới./.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 Sáng 24/9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 tiến hành Phiên trù bị và ngày làm việc thứ nhất của Đại hội.