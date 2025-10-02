Quảng Trị quyết tâm trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển của tỉnh sau hợp nhất.

Nhân dịp này, phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Chiến Thắng về công tác chuẩn bị Đại hội cũng như những định hướng, mục tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ mới.

- Thưa đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030 đã được triển khai như thế nào?

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Chiến Thắng: Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được triển khai đồng bộ, bài bản.

Dự thảo văn kiện đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, cụ thể hóa những định hướng lớn của Đảng, Nhà nước, phản ánh tiềm năng, thế mạnh, không gian phát triển mới của tỉnh sau hợp nhất.

Nội dung văn kiện nhấn mạnh các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với tinh thần rõ việc, rõ kết quả, tính hành động và thực tiễn cao.

Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm đúng quy trình, tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, độ tuổi, trình độ theo quy định.

Công tác tuyên truyền, khánh tiết, bảo vệ và hậu cần được triển khai chu đáo, bảo đảm an toàn, trang trọng.

Đến thời điểm này, có thể khẳng định công tác chuẩn bị Đại hội đã hoàn tất, đảm bảo chu đáo, toàn diện để tổ chức theo kế hoạch và tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Đẩy nhanh thi công dự án Cảng hàng không Quảng Trị để hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra từ ngày 4-5/10/2025, tại phường Đồng Hới, với sự tham gia của 449 đại biểu chính thức, trong đó có 60 đại biểu đương nhiên và 389 đại biểu chỉ định phân bổ cho các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Đại hội là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Quảng Trị trong nhiệm kỳ mới.

- Trong quá trình chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho Đại hội, tỉnh Quảng Trị đặt trọng tâm vào những nội dung, định hướng phát triển nào, thưa đồng chí?

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Chiến Thắng: Trong quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, chúng tôi dành nhiều thời gian, tâm huyết, chuẩn bị kỹ lưỡng văn kiện và nhân sự Đại hội trên tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển.”

Chúng tôi nhận thức văn kiện Đại hội là kết tinh bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, thể hiện tinh thần đổi mới tư duy và hành động, tầm nhìn chiến lược và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh mới hợp nhất. Từ đó, xác định quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, các khâu đột phá, định hướng phát triển.

Mục tiêu xuyên suốt của nhiệm kỳ là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Với việc đưa vào khai thác đoạn cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ, Quảng Trị đã có thêm một tuyến giao thông trọng điểm, tạo sự kết nối liên thông từ Đèo Ngang đến thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Tỉnh tập trung thực hiện quyết liệt các khâu đột phá, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, khai thác hợp lý các tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế-xã hội; bảo đảm tăng trưởng xanh; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phát huy hiệu quả không gian phát triển mới; khai thác tiềm năng và lợi thế của hành lang kinh tế Đông-Tây để phát triển kinh tế và thương mại.

Song song đó, chú trọng phát triển nguồn lực con người và các giá trị văn hóa, lịch sử; nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại.

Quảng Trị phấn đấu đến năm 2045 trở thành tỉnh phát triển khá, là trung tâm năng lượng, logistics và du lịch đặc sắc của cả nước.

Để thực hiện mục tiêu đó, tỉnh Quảng Trị đề ra 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội; 3 khâu đột phá chiến lược về hạ tầng và môi trường đầu tư, khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; 4 trụ cột phát triển: Năng lượng - Logistics - Du lịch - Nông nghiệp xanh, gắn với khát vọng đưa Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung.

Về công tác nhân sự, tỉnh Quảng Trị luôn quán triệt nguyên tắc Đảng lãnh đạo thống nhất, toàn diện công tác cán bộ.

Nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng quy định, quy trình và hướng dẫn của Trung ương, coi trọng phẩm chất, năng lực, uy tín, tiêu biểu cho bản lĩnh, tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời có sự kế thừa-ổn định-trẻ hóa hợp lý, hài hòa giữa các lĩnh vực, vùng miền, địa phương.

- Xin đồng chí chia sẻ thêm về những điểm mới, điểm nhấn quan trọng trong phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ mới mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ trình Đại hội?

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Chiến Thắng: Đại hội lần thứ I của Đảng bộ tỉnh xác định chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và khát vọng phát triển; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới trong khu vực miền Trung" với phương châm hành động là: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển."

Trong quá trình xây dựng văn kiện Đại hội, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã tiếp thu, cụ thể hóa những quan điểm chỉ đạo, chủ trương, định hướng lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại các buổi làm việc với hai địa phương Quảng Bình và Quảng Trị (cũ).

Đồng thời, quán triệt sâu sắc các nội dung trọng tâm, cốt lõi trong các dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị khóa XIII đối chiếu với tình hình thực tiễn của tỉnh để xây dựng văn kiện.

Những điểm mới, điểm nhấn quan trọng trong phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ mà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội là:

Thứ nhất, trong tư duy phát triển và tầm nhìn chiến lược, tỉnh xác định rõ ràng mục tiêu phát triển là: "Phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới trong khu vực miền Trung;" tăng cường mở rộng liên kết vùng, liên kết quốc tế và đặc biệt là đẩy mạnh kinh tế số, kinh tế xanh, năng lượng sạch, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thứ hai, về phương châm Đại hội, ngoài các thành tố rất quan trọng là đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, Đại hội nhấn mạnh thành tố "đột phá," "phát triển" để khẳng định tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển chung của tỉnh.

Thứ ba, tỉnh Quảng Trị xác định xây dựng Đảng là “then chốt” trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ; tăng cường quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, vì nhân dân phục vụ; phát huy dân chủ; tăng cường kiểm soát quyền lực; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tỉnh tiếp tục tổ chức, vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Thứ tư, tỉnh đề ra chỉ tiêu tăng trưởng mạnh mẽ, đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 9-10 %/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 137-145 triệu đồng vào năm 2030, kinh tế số chiếm 15-20% GRDP.

Những chỉ tiêu này thể hiện quyết tâm cao, tinh thần đổi mới, khát vọng bứt phá phát triển của tỉnh trong kỷ nguyên mới; hiện thực hóa mục tiêu phát triển đặt trong mối quan hệ hài hòa giữa tăng trưởng và công bằng xã hội, giữa đổi mới và truyền thống, giữa phát triển kinh tế và giữ gìn bản sắc văn hóa-môi trường.

- Đồng chí kỳ vọng gì vào Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đặc biệt là những quyết sách có thể tạo động lực phát triển cho tỉnh, thưa đồng chí?

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Chiến Thắng: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: "Đại hội có trách nhiệm lịch sử to lớn đối với Tổ quốc, đồng bào và dân tộc ta, là mốc son lịch sử mới cho dân tộc Việt Nam cất cánh, vươn mình."

Cũng như cả nước, Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra những chủ trương, quyết sách đột phá, tạo nền tảng vững chắc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tiếp tục có các quyết sách về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh nhất là vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ, trong đó có định hướng phát triển tỉnh Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới trong khu vực miền Trung.

Bên cạnh đó, tôi kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ đề ra các chủ trương để thúc đẩy mạnh mẽ phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện để địa phương chủ động, sáng tạo hơn trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

- Theo đồng chí, để hiện thực hóa mục tiêu phấn đấu đưa Quảng Trị trở thành cực tăng trưởng mới trong khu vực miền Trung, đâu sẽ là những nhiệm vụ then chốt sau Đại hội?

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Chiến Thắng: Để Quảng Trị bứt phá và trở thành cực tăng trưởng mới trong khu vực miền Trung, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện, cụ thể hóa mục tiêu của nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó chúng tôi xác định một số nhiệm vụ then chốt là:

Một là, tập trung hoàn thiện các quy hoạch và hạ tầng chiến lược, đặc biệt là hạ tầng giao thông, năng lượng, logistics để tạo động lực thu hút đầu tư.

Hai là, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm phục vụ.

Ba là, phát triển các ngành kinh tế trụ cột như năng lượng, logistic, du lịch, nông nghiệp xanh gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Tuy nhiên, nhiệm vụ quan trọng nhất là giữ vững ổn định chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh và phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng vươn lên của nhân dân Quảng Trị.

Ngay sau Đại hội, tỉnh Quảng Trị sẽ khẩn trương tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết; ban hành chương trình hành động với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, khí thế mới, động lực mới ngay từ đầu nhiệm kỳ, góp phần đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển nhanh, bền vững.

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí đã tham gia trả lời phỏng vấn của TTXVN./.

Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng ông Nguyễn Chiến Thắng phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, cùng tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh và bền vững.