Ông Nguyễn Chiến Thắng giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

Chiều 23/9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ II để hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị Trần Vũ Khiêm công bố thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giới thiệu ông Nguyễn Chiến Thắng (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị) tham gia Ủy ban và giới thiệu hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029.

Các đại biểu đã nhất trí hiệp thương cử ông Nguyễn Chiến Thắng đảm nhiệm chức vụ này.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, sinh năm 1976, quê ở phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; trình độ chuyên môn: đại học ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông từng giữ các chức vụ: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đông Hà, Bí thư Thành ủy Đông Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị (cũ).

Sau khi hợp nhất tỉnh Quảng Bình cũ và Quảng Trị cũ, ông giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Phát biểu chúc mừng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang bày tỏ tin tưởng với bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, ông Nguyễn Chiến Thắng sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo đời sống nhân dân, triển khai hiệu quả phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn. Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Trị tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Nguyễn Chiến Thắng bày tỏ vinh dự, ý thức rõ trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân; khẳng định sẽ nỗ lực rèn luyện, xây dựng khối đoàn kết nội bộ, gần gũi, lắng nghe và phản ánh kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực sự là mái nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

