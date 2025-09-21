Kết nối tinh thần đại đoàn kết trong mái nhà chung Mặt trận Tổ quốc

Trong 2 ngày 22-23/9, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đây là đại hội đầu tiên theo mô hình tổ chức mới, diễn ra trong thời điểm quân, dân ta đang quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước.

Hướng mạnh về cơ sở, phục vụ nhân dân

Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được thành lập theo Quyết định số 245-QĐ/TW, ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị, hiện có 25 tổ chức đảng trực thuộc, gồm 4 đảng bộ cấp trên cơ sở, 13 đảng bộ cơ sở và 8 chi bộ cơ sở với 5.146 đảng viên.

Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học khẳng định Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong bối cảnh mới, tình hình mới của Đảng, của đất nước, thể hiện rõ vai trò kết nối tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong mái nhà chung Mặt trận.

Đây là Đại hội của sự đoàn kết, nỗ lực, thể hiện tinh thần quyết tâm cao nhất phát huy trí tuệ của toàn bộ đảng viên trong Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trên tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội xác định 5 phương hướng, 10 nhóm chỉ tiêu, 8 nhiệm vụ trọng tâm, 15 nhóm giải pháp, 3 khâu đột phá được tập trung thực hiện.

Ba khâu đột phá được xác định là Đổi mới phương thức lãnh đạo theo mô hình mới; tư duy mới, cách làm mới, kết quả mới; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, gần dân, sát dân, chủ động phục vụ nhân dân; tập trung đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, chú trọng rèn luyện cán bộ qua hoạt động thực tiễn, gắn kết chặt chẽ "lý luận với thực tiễn", "nói đi đôi với làm."

Đảng hội xác định phương hướng: Đẩy mạnh đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo theo hướng toàn diện, dân chủ, khoa học, hiện đại; lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị, đóng góp cho các mục tiêu phát triển; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; hoàn thiện, tổ chức thực hiện hiệu quả mô hình tổ chức mới của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng gắn với hoàn thiện, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, vận động nhân dân phát huy vai trò liên minh chính trị -liên hiệp tự nguyện, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các giải pháp cụ thể được đặt ra là: Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng; tăng cường vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; chủ động, tích cực tham gia công tác bầu cử, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri; tham gia tích cực, có hiệu quả trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đẩy mạnh hoạt động cứu trợ, nhân đạo, chăm lo an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng; hoàn thành, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, đạo đức trong sáng, năng lực thực tiễn, khát vọng cống hiến; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát công tác tập hợp, vận động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nhờ đó, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc được khơi dậy, lan tỏa mạnh mẽ; khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố vững chắc; mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân ngày càng bền chặt. Nhân dân ngày càng tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thuận, tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, đóng góp công sức phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; bảo đảm an sinh xã hội.

Phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10. (Nguồn: TTXVN)

Các cấp ủy đã lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình hành động, phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn.

Các cấp ủy đảng đã quan tâm chỉ đạo chặt chẽ việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chỉ thị, kết luận của Trung ương thành 6 chương trình hành động trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, điển hình như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” có 78% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với hơn 12.000 sản phẩm OCOP được công nhận, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” mỗi năm vận động hàng nghìn tỷ đồng.

Cùng đó, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều phong trào, hoạt động trọng tâm, nổi bật như đã vận động xây dựng, sửa chữa hơn 180.000 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; vận động toàn dân ủng hộ được 1.845 tỷ đồng để cứu trợ khẩn cấp cho 26 tỉnh, thành phía Bắc trong cơn bão số 3; lần đầu tiên công khai “sao kê” Quỹ Cứu trợ Trung ương, kịp thời phân bổ kinh phí hỗ trợ nhân dân vùng bị thiệt hại, thể hiện tinh thần trách nhiệm, công khai, minh bạch, nhận được đồng thuận cao của xã hội.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phát động ủng hộ nhân dân Cuba nhân dịp “Năm Hữu nghị Việt Nam Cuba 2025” và kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1960-2025) với số tiền hơn 400 tỷ đồng (tính đến ngày 5/9/2025).

Công tác lãnh đạo nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội ngày càng thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Toàn hệ thống Mặt trận Tổ quốc đã triển khai 231.110 cuộc giám sát; nội dung giám sát tập trung vào những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân như: quản lý, sử dụng đất đai, ngân sách, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, công tác cán bộ…

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức 16 hội nghị phản biện xã hội, các tổ chức chính trị-xã hội phản biện đối với 19 dự thảo văn bản, Mặt trận các cấp tổ chức 85.886 cuộc phản biện xã hội.

Trung bình mỗi kỳ họp, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp trên 3.000 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân gửi đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý, tháo gỡ các vấn đề bức xúc, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tạo sự lan tỏa tích cực trong xã hội.

Công tác tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh, đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở.

Mặt trận Tổ quốc thực hiện có hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phát động đã thu hút đông đảo người Việt Nam ở nước ngoài tích cực tham gia.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, sau khi thành lập Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã tiến hành chỉ đạo quyết liệt việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các tổ chức đảng trực thuộc, đầu mối bên trong của các cơ quan, tổ chức.

Kết quả đã sắp xếp, hợp nhất 284 đầu mối tổ chức còn 159 đầu mối, giảm 125 đầu mối (tương đương 55,98%); tổng biên chế giảm từ 2.720 người còn 2.185 người, tinh giản 535 biên chế (tương đương 19,67%), trong đó có 124 biên chế thuộc các cơ quan báo chí, hội quần chúng.

Triển khai Quyết định số 304/QĐ-TW của Bộ Chính trị, tính đến ngày 30/6/2025, số biên chế hiện có của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội ở Trung ương là 986 người, giảm từ 36 đầu mối ban, đơn vị chuyên môn thuộc 5 cơ quan, hiện nay còn 19 ban, đơn vị đặc thù; sau sắp xếp, hợp nhất đã công nhận Ủy viên Ủy ban là 3.077 người/34 tỉnh, thành phố; Ban Thường trực là 327 người/34 tỉnh, thành phố.

Đối với chức danh Chủ tịch có 33/34 Chủ tịch (khuyết 1); 22/34 Phó Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố; 34/34 tỉnh, thành phố đã thực hiện sắp xếp xong cơ quan tham mưu, giúp việc của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và các kết luận liên quan đã được Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức bài bản, quyết liệt, khoa học, đạt kết quả rõ rệt cả về nhận thức, tổ chức, nhân sự và hiệu quả hoạt động; khẳng định tinh thần đổi mới, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ trong thực hiện các chủ trương lớn của Trung ương về đổi mới hệ thống chính trị trong tình hình mới./.

