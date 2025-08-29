Bảo đảm tiến độ tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Đề án số 02/ĐA-MTTW-UB về việc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Thời gian tổ chức Đại hội không quá 2 ngày

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc, được tiến hành ngay sau khi thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; là dấu mốc đặc biệt, khi đã hợp nhất, sắp xếp các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; đánh giá khách quan, sát đúng tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chỉ rõ những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Xây dựng phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm bám sát các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước trong giai đoạn mới và tinh thần của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp.

Đại hội sẽ thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, báo cáo kiểm điểm của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031; tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước, ra lời kêu gọi toàn dân đoàn kết, phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Thời gian Đại hội không quá 2 ngày, hoàn thành trong tháng 5/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thành phố Hà Nội.

Đại biểu tham dự Đại hội phải tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, trí tuệ, tâm huyết; bảo đảm tính đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các đơn vị hành chính sau sắp xếp.

Số lượng đại biểu dự Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến tương đương số lượng đại biểu dự Đại hội của nhiệm kỳ 2024-2029 (khoảng 1.000 đại biểu).

Ban Thường trực xây dựng Đề án Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình cấp có thẩm quyền và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xem xét, quyết định.

Đề án cũng đặt ra các yêu cầu đối với các văn kiện trình Đại hội; báo cáo Kiểm điểm hoạt động của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ qua; tham luận, thảo luận tại Đại hội; Nghị quyết Đại hội.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ mới phải thực sự là trung tâm của khối đại đoàn kết

Đối với nhân sự, Đề án yêu cầu công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, phải căn cứ vào quy định, tiêu chuẩn chung về cán bộ; nhân sự được giới thiệu, lựa chọn đáp ứng công tác Mặt trận trong giai đoạn mới, cơ cấu thành phần đảm bảo theo quy định, đảm bảo cơ cấu phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới, nâng cao chất lượng thành phần cá nhân tiêu biểu đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ mới phải thực sự là trung tâm của khối đại đoàn kết; Việc xây dựng Ủy ban bảo đảm kế thừa và phát triển cơ cấu, thành phần, nhân sự của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029, trong đó cần tăng cường nhân sự tại các địa bàn, lĩnh vực quan trọng; có cơ cấu, tỷ lệ phù hợp người ngoài Đảng, người dân tộc, tôn giáo, trí thức, văn nghệ sỹ, nhà khoa học, doanh nhân, cá nhân tiêu biểu trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và tổ chức bộ máy cán bộ theo mô hình chính quyền 02 cấp.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Ủy viên Ủy ban trong nhiệm kỳ mới cần có tư duy đổi mới và năng lực tổ chức thực hiện, chú trọng phát hiện, giới thiệu người có năng lực, uy tín, tâm huyết, trách nhiệm cao tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và hình ảnh, vị thế, sức mạnh đại đoàn kết của MTTQ Việt Nam.

Trên cơ sở kế thừa số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay và yêu cầu thực tiễn, mở rộng và nâng cao chất lượng công tác Mặt trận trong tình hình mới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự kiến như sau: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 500 Ủy viên; cơ cấu gồm: lãnh đạo của các tổ chức chính trị-xã hội và người đứng đầu của tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở Trung ương; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh và một số Chủ tịch cấp xã tiêu biểu; cá nhân tiêu biểu trong các tổ chức, các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và một số chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, đại diện các thành phần kinh tế và một thành phần khác có liên quan đến hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; một số Trưởng các ban, đơn vị Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số lượng 100 người; cơ cấu thành phần gồm: người đứng đầu hoặc đại diện lãnh đạo của tổ chức chính trị; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một số cấp phó của các tổ chức chính trị-xã hội, người đứng đầu của một số tổ chức xã hội; một số cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp xã hội, trong các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và một số chuyên gia, nhà khoa học trên các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; một số Trưởng ban chuyên môn cơ quan chuyên trách và một số Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp cơ sở.Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương cử ra) có 9-11 đồng chí, gồm Chủ tịch; Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký, 1 Phó Chủ tịch đồng thời làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 1 Phó Chủ tịch đồng thời làm Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, 1 Phó Chủ tịch đồng thời làm Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 1 Phó Chủ tịch đồng thời làm Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 1 Phó Chủ tịch đồng thời làm Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và 2-4 Phó Chủ tịch phụ trách các lĩnh vực.

Ban Thường trực xây dựng Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình cấp có thẩm quyền và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xem xét, quyết định.

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kế thừa các nội dung cơ bản của Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay, bổ sung những nội dung mới, đưa vào Điều lệ có tính thực thi cao, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chức năng, nhiệm vụ phù hợp với mô hình tổ chức mới; làm rõ mối quan hệ chủ trì hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Dự thảo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi (lần 1) sẽ được hoàn thành lấy ý kiến rộng rãi trong tháng 9/2025.

Đề án cũng yêu cầu triển khai công tác tuyên truyền sâu rộng trước, trong và sau Đại hội, giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, đúng đắn chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, động viên, khích lệ, tập hợp, đoàn kết nhân dân tạo nên khí thế, sinh lực mới.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động tuyên truyền về Đại hội gắn với việc phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần được triển khai thực hiện đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở.

Bảo đảm tiến độ thực hiện

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành lập các Tiểu ban, tổ giúp việc tham mưu, phục vụ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban nghiên cứu sửa đổi Điều lệ, Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban Hậu cần (Thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc trong tháng 9/2025).

Quang cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ 11. (Nguồn: TTXVN)

Ban hành Kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể về chuẩn bị tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 (trong tháng 9/2025).

Xây dựng Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đề án đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 (hoàn thành từ tháng 9/2025).

Dự thảo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung (tổ chức lấy ý kiến trong tháng 9/2025).

Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 (tổ chức lấy ý kiến từ tháng 10/2025).

Tổ chức các Hội nghị xin ý kiến đối với dự thảo Báo cáo chính trị, Dự thảo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi (hoàn thành trong tháng 2/2026).

Trình Hội nghị Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho ý kiến các nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị, Dự thảo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi), Đề án nhân sự, Đề án đại biểu dự Đại hội, các văn bản tổ chức Đại hội (hoàn thành trong tháng 2/2026).

Trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến vào các văn bản: Báo cáo chính trị; Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi); Đề án nhân sự Đại hội; Đề án đại biểu dự Đại hội trong tháng 3/2026. Tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 (hoàn thành trong tháng 5/2026).

Các Tiểu ban: Tiểu ban Văn kiện; Tiểu ban Nhân sự; Tiểu ban Tuyên truyền; Tiểu ban nghiên cứu sửa đổi Điều lệ; Tiểu ban Hậu cần và các tổ giúp việc của các Tiểu ban, sau khi được thành lập, có trách nhiệm tham mưu, thực hiện các nội dung công việc theo Kế hoạch chung.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Ban, đơn vị theo các lĩnh vực công tác, tham mưu thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo theo kế hoạch, tiến độ thời gian quy định.

Các tổ chức chính trị-xã hội cử cán bộ tham gia các Tiểu ban Đại hội, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch chung của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tham gia góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội; Phối hợp giới thiệu nhân sự cá nhân tiêu biểu tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền; hưởng ứng các phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố phối hợp tổ chức lấy ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị, sửa đổi bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa mới; hưởng ứng và phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031./.

