Đại hội Đảng bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ

Trong 2 ngày 8-9/8, Đảng bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại đại hội, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Cần Thơ đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy của Đảng bộ và hệ thống Mặt trận theo mô hình mới, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Bên cạnh đó, xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án, nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, có sản phẩm, kết quả cụ thể và rõ thời hạn, lộ trình. Trước mắt, tập trung hoàn thiện đề án sáp nhập các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, xây dựng quy chế làm việc, phối hợp của Đảng ủy và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới; động viên nhân dân hăng hái tham gia phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh của địa phương.

Nhiệm kỳ 2020-2025, các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của từng đơn vị theo nghị quyết đại hội đề ra.

Cán bộ, đảng viên, công chức nêu cao ý thức trách nhiệm, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Nổi bật là Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức thành viên vận động nhân dân tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phát huy tinh thần đoàn kết cộng đồng ở khu dân cư.

Nhiệm kỳ qua, thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng trước đây có 152 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 80 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 12 huyện được công nhận huyện nông thôn mới.

Các địa phương vận động được hơn 2.400 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo”; xây dựng, sửa chữa hơn 15.000 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Nhiều nội dung giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố được cấp ủy, chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước ghi nhận, đánh giá cao, qua đó kịp thời khắc phục bất cập, tạo sự đồng thuận trong dân, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đoàn viên, hội viên; thực hiện tốt nhiệm vụ cũng như phong trào hiệu quả, thiết thực, góp phần xây dựng địa phương phát triển, nâng cao đời sống nhân dân...

Ông Trần Văn Chính, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ phát biểu. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Tại đại hội, các đại biểu thống nhất thông qua quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, khâu đột phá thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội xác định mục tiêu tiếp tục xây dựng Đảng bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ trong sạch, vững mạnh; phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra; chú trọng cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ đảng viên có trình độ chuyên môn cao, tư duy đổi mới, sáng tạo phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao hằng năm.

Các khâu đột phá gồm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tư duy đổi mới, năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao…

Cũng tại đại hội, Đoàn Chủ tịch công bố quyết định thành lập Đảng bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Cần Thơ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Đảng bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ có 1 đảng bộ bộ phận và 19 chi bộ trực thuộc Đảng ủy, với 563 đảng viên.

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Cần Thơ công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 15 đồng chí, trước mắt chỉ định 10 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 đồng chí.

Ông Trần Văn Chính, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ giữ chức Bí thư Đảng ủy; bà Nguyễn Thị Huệ Chi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy./.

Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp xã Đối với Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã: địa phương không sáp nhập: không quá 120 đại biểu (bằng nhiệm kỳ 2024-2029); địa phương sáp nhập 2-5 đơn vị cấp xã: không quá 200 đại biểu.