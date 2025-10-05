Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I bế mạc sau 2 ngày làm việc

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, khoa học, nghiêm túc với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển," Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I đã thành công tốt đẹp.

Phát biểu bế mạc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang nhấn mạnh Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí thông qua các văn kiện rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của tỉnh./.