Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Lam rõ "lỗ hổng" trong quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 53, sáng 12/1, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12/2025.

Kiểm soát giá cả, phòng chống hàng giả

Trình bày báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình cho biết, cử tri và nhân dân tiếp tục bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong việc đưa đất nước phát triển, thực hiện thắng lợi các mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045; đánh giá cao sự phối hợp Quốc hội và Chính phủ trong việc xây dựng luật, ban hành chính sách và triển khai thực thi, tạo sự đồng thuận và hiệu quả trong quản lý nhà nước; nắm chắc tình hình, chủ động có giải pháp ứng phó, thích ứng linh hoạt, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, thận trọng trước các vấn đề phát sinh, bảo đảm hài hòa giữa xử lý tình huống trong ngắn hạn, phát triển trong trung và dài hạn.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, cử tri và nhân dân bày tỏ quan tâm, lo lắng về giá cả một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu có xu hướng tăng, vấn đề hàng giả, hàng kém chất lượng dịp cuối năm; về việc thực hiện chuyển đổi phương tiện cá nhân sử dụng nhiên liệu xăng sang phương tiện sử dụng điện cần có lộ trình phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội và khả năng tiếp cận của người dân.

Cử tri và nhân dân cũng quan tâm về chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người nghỉ hưu chưa đáp ứng yêu cầu bảo đảm đời sống do tác động của lạm phát, giá cả hàng hóa và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng; chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở hiện nay chưa tương xứng với khối lượng công việc và yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tình trạng giá vàng tăng cao, biến động mạnh và kéo dài đã tác động đáng kể đến đời sống người dân, làm gia tăng tâm lý lo lắng, ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ, kéo theo giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bên cạnh đó, cử tri bày tỏ lo lắng về tình trạng ô nhiễm môi trường và sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là việc gia tăng số ca mắc bệnh ung thư trong những năm gần đây; tình trạng giá vé xe tăng cao gây khó khăn cho người dân, nhất là các đối tượng sinh viên, người lao động có thu nhập thấp có nhu cầu về quê nghỉ Tết; tình hình ùn tắc, tai nạn giao thông trong các dịp lễ, Tết; tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép vẫn tiếp diễn, gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của người dân...

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo một số nội dung cử tri quan tâm.

Cụ thể, chỉ đạo các bộ, ngành liên quan, chính quyền các địa phương quan tâm công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán tại các địa phương; có các giải pháp để bảo đảm ổn định thị trường, giá cả trong dịp Tết Nguyên đán; tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm soát giá cả, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cùng với đó, nghiên cứu, xây dựng lộ trình chuyển đổi hợp lý từ phương tiện sử dụng nhiên liệu xăng sang phương tiện sử dụng điện, ban hành chính sách hỗ trợ phù hợp và tăng cường tuyên truyền để nhân dân yên tâm thực hiện.

Bộ Xây dựng tăng cường các biện pháp kiểm tra, thanh tra việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, vé xe theo quy định đồng thời xử lý nghiêm các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tăng giá vé trái quy định.

Bộ Nội vụ nghiên cứu, rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách phù hợp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng, tạo động lực để đội ngũ này yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nghiên cứu, xem xét cân đối sớm điều chỉnh chính sách tiền lương, an sinh xã hội nhằm bảo đảm đời sống ổn định, bền vững cho cán bộ, công chức, viên chức, người hưu trí và người dân.

Bộ Công an tăng cường chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng pháo, đồng thời triển khai các giải pháp phòng ngừa hiệu quả, nhất là trong các dịp lễ, Tết, nhằm ngăn chặn tình trạng chế tạo, tàng trữ, mua bán và sử dụng pháo trái phép, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và giữ vững trật tự, an toàn xã hội.

Bộ Y tế chủ trì nghiên cứu, đánh giá đầy đủ, khoa học về các nguyên nhân làm gia tăng tỷ lệ mắc bệnh ung thư, đồng thời, giám sát chặt chẽ công tác quản lý an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục có giải pháp nhằm ổn định thị trường vàng phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, hạn chế tác động lan tỏa làm tăng giá các mặt hàng thiết yếu, góp phần ổn định đời sống người dân.

Tăng cường giám sát việc thực hiện các luật, nghị quyết

Cơ bản nhất trí với các nội dung của Báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải nhận thấy, nhiều kiến nghị còn tồn đọng của thời gian trước đến nay được xử lý, giải quyết. Tuy nhiên, vẫn còn 53 kiến nghị tồn đọng, do đó đề nghị Ủy ban Dân nguyện và Giám sát tiếp tục giám sát và lưu ý bảo đảm chất lượng việc trả lời kiến nghị.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Quan tâm đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nêu rõ, vừa qua vụ việc Công ty Cổ phần đồ hộp Hạ Long sử dụng thịt lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi để chế biến thành phẩm và đưa ra thị trường đã tạo làn sóng trong dư luận, gây ảnh hưởng lớn. Vụ việc cũng đưa ra mức cảnh báo rất cao về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; cho thấy tính bất chấp và sự coi thường tính mạng người dân của cả những nhãn hàng lớn, nổi tiếng.

Bà Nguyễn Thanh Hải nêu rõ, theo quy định, tất cả các lợn nhiễm bệnh đều phải bị tiêu hủy. “Vấn đề đặt ra là có hiện tượng che giấu dịch bệnh hay không? Quản lý việc tiêu hủy như thế nào? Bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển, tiêu hủy ra sao? Đầu mối chịu trách nhiệm về quản lý nhà nước trong vụ việc này là cơ quan nào?,” Chủ nhiệm Nguyễn Thanh Hải băn khoăn.

Cho rằng, mặc dù đây chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh” nhưng cũng sẽ khiến người dân mất lòng tin vào thị trường sản phẩm đóng hộp, thực phẩm chế biến sẵn, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị, báo cáo cần làm rõ nét hơn về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm bởi đây là vấn đề rất nhức nhối hiện nay và còn tồn tại nhiều "lỗ hổng" trong khâu quản lý.

Đánh giá cao báo cáo công tác dân nguyện tháng 12/2025 và những định hướng trong tháng 1, quý 1 năm 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ năm 2025, đất nước đã đạt được những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Mục tiêu tăng trưởng được đảm bảo, kiềm chế lạm phát, kinh tế vĩ mô ổn định, an sinh xã hội được quan tâm, nhất là xây dựng lại nhà bị sập, khôi phục sản xuất kinh doanh ở các địa phương bị bão lũ.

Đất nước đang ở trong khí thế mới, người dân quan tâm hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chia sẻ với những băn khoăn, lo lắng của cử tri và người dân đã nêu trong báo cáo, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ quan tâm đến tình trạng chậm giải quyết các kiến nghị của cử tri, nhân dân; đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương quan tâm giải quyết các kiến nghị qua tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, qua tổng hợp ý kiến của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cùng với đó, quan tâm giải quyết tình trạng khiếu kiện vượt cấp, đông người ở các địa bàn trọng điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy thời gian qua.

Dự kiến, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19-25/1/2026. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, sau Đại hội, các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai để sớm đưa Nghị quyết của Đại hội Đảng đi vào cuộc sống.

Trên tinh thần, Đảng quyết định, Chính phủ trình, Quốc hội sẽ thông qua các nội dung nhằm xây dựng hệ thống pháp luật, tăng cường giám sát cũng như quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Nêu rõ số lượng các luật, nghị quyết được ban hành trong các kỳ họp gần đây là rất lớn, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh phải rà soát việc ban hành, triển khai các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện luật.

"Để luật sớm đi vào cuộc sống thì phải khẩn trương ban hành hướng dẫn để thực hiện. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân, tổ chức. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tăng cường giám sát việc thực hiện các luật, nghị quyết mà Quốc hội ban hành và đã có hiệu lực để đánh giá những việc gì làm được, việc gì còn vướng," Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Về chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, kỳ họp này không chỉ tiến hành công tác nhân sự mà có nhiều vấn đề phải trình Quốc hội quyết định để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Do đó, các cơ quan, đơn vị phải chuẩn bị từ sớm, từ xa, bảo đảm trình tự, thủ tục, chất lượng tài liệu; nhất là các tài liệu phải gửi sớm cho đại biểu.

Liên quan đến chuẩn bị Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cùng các bộ, ngành theo dõi, rà soát để bảo đảm ổn định giá cả hàng hóa, các đồ dùng thiết yếu, phòng chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng với mục tiêu Tết đến mọi người, mọi nhà, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý nâng cao cảnh giác, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán.

Chuẩn bị tốt nhất cho công tác bầu cử

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội phối hợp với Hội đồng Dân tộc và các cơ quan chuẩn bị sớm các nội dung trình tại các phiên họp tới đây của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; chuẩn bị từ sớm, từ xa các nội dung trong chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI (dự kiến diễn ra ngày 6/4/2026) bảo đảm chất lượng.

Về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Quốc hội đề nghị sau khi kết thúc đợt kiểm tra, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổng hợp kết quả để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Hội đồng Bầu cử Quốc gia; đồng thời, chuẩn bị cho cuộc họp lần thứ 5 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ Hội đồng Bầu cử Quốc gia cần có văn bản chỉ đạo các địa phương thực hiện công tác bầu cử trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán; quy định các công việc cụ thể cần triển khai thực hiện từ cấp thôn, ấp đến xã, phường, tỉnh, thành phố trong thời gian này.

Ngay sau nghỉ Tết Nguyên đán, các cơ quan của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đơn vị liên quan để chuẩn bị tốt nhất cho công tác bầu cử.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội quán triệt Chỉ thị của Ban Bí thư và văn bản của Chính phủ về việc tổ chức Tết Nguyên đán vui tươi, an toàn và tiết kiệm; quan tâm, thăm hỏi và tặng quà cho những công chức, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn để bảo đảm Tết đến với mọi nhà, mọi người./.

