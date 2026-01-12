Thành phố Hà Nội sẽ bắn pháo hoa chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng

Chương trình bắn pháo hoa chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng sẽ được thành phố Hà Nội tổ chức tại khu vực Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình vào tối 23/1.

Đây là một trong những nội dung chính của Kế hoạch số 11/KH-UBND phối hợp tổ chức bắn pháo hoa trong Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại Thủ đô Hà Nội vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành.

Theo kế hoạch, chương trình bắn pháo hoa dự kiến diễn ra trong khoảng 30 phút, bắt đầu từ 20 giờ 10 phút ngày 23/1/2026, theo đúng kịch bản tổng thể của Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.

Màn pháo hoa được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn ấn tượng, khép lại đêm nghệ thuật bằng những hình ảnh rực rỡ, lan tỏa thông điệp về niềm tin, khát vọng phát triển và tương lai tươi sáng của đất nước.

Điểm bắn pháo hoa được bố trí tại khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, trong đó, pháo hoa hỏa thuật được lắp đặt trên mái và hai bên cánh gà khán đài B; pháo hoa nổ tầm cao được bố trí tại khu vực từ nửa đường Lê Đức Thọ qua cột đồng hồ đến bãi đất trống trước Cung thể thao dưới nước, phường Từ Liêm.

Tổng số pháo hoa sử dụng gồm 4.600 quả pháo hoa tầm cao, 950 giàn phun hoa các loại và 4.400 ống pháo hoa hỏa thuật.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp với các cơ quan, chức năng của Bộ Quốc phòng nắm kết quả kiểm tra đánh giá hợp quy bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chủng loại, nhãn hiệu, nước sản xuất, năm sản xuất, hạn sử dụng đối với sản phẩm pháo hoa nhập khẩu; kết quả kiểm tra bảo đảm đủ điều kiện đối với lực lượng chuyên gia người nước ngoài và các lực lượng khác thực hiện nhiệm vụ bắn pháo hoa.

Công an thành phố chủ trì xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; đặc biệt hướng dẫn, phân luồng đảm bảo giao thông xung quanh khu vực bắn pháo hoa; tạo điều kiện cho các phương tiện chở đạn pháo hoa và các phương tiện kỹ thuật vào trận địa.

Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo cơ quan thuộc quyền tổ chức lắp đặt các màn hình Led ở hai bên Quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để phục vụ nhân dân xem Chương trình nghệ thuật đặc biệt.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Trung tâm kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Từ Liêm triển khai bảo đảm vệ sinh môi trường; khảo sát lắp đặt nhà vệ sinh lưu động tại khu vực bắn pháo hoa, nơi tập trung đông người phục vụ nhân dân, bảo đảm mỹ quan đô thị.

UBND phường Từ Liêm bảo đảm mặt bằng cho đơn vị chuyên môn tập kết lực lượng, phương tiện kỹ thuật triển khai xây dựng trận địa bắn pháo hoa; bảo đảm vệ sinh môi trường, chiếu sáng tại khu vực bắn.

Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo cơ quan thuộc quyền tổ chức lắp đặt các màn hình LED ở hai bên quảng trường sân vận động quốc gia Mỹ Đình để phục vụ nhân dân xem chương trình nghệ thuật đặc biệt.

Ngoài màn pháo hoa chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 14, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Hà Nội cho biết sẽ tổ chức 31 điểm bắn pháo hoa với 32 trận địa. Trong đó TP sẽ có 11 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp với pháo hoa tầm thấp, và 21 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp./.

