Quảng Ngãi: Thí điểm tổ chức Phố đi bộ bên sông Trà Khúc - sức hút du lịch đêm

Ngày 12/1, ông Trần Đình Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nghĩa Lộ (Quảng Ngãi) thông tin, địa phương vừa phê duyệt phương án thí điểm tổ chức Phố đi bộ kết hợp Văn hóa-Du lịch-Ẩm thực trên địa bàn phường, với tổng kinh phí thực hiện 1,6 tỷ đồng.

Việc xây dựng Phố đi bộ phù hợp với định hướng phát triển kinh tế ban đêm theo Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 13/1/2021.

Đây cũng là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa Đề án phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Nghị quyết số 01/NQ-ĐH ngày 24/7/2025 của Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Nghĩa Lộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, qua đó khai thác tiềm năng, lợi thế cảnh quan bờ Nam sông Trà Khúc, hình thành điểm nhấn văn hóa-du lịch mới của địa phương.

Ông Trần Đình Trường cho biết, phường Nghĩa Lộ hiện có nhiều sản phẩm đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP và hộ kinh doanh nhỏ lẻ nhưng chưa có địa điểm trưng bày, giới thiệu, quảng bá thường xuyên.

Việc tổ chức không gian Phố đi bộ không chỉ tạo cơ hội để quảng bá sản phẩm OCOP, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển kinh tế hộ gia đình mà còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.

Bên cạnh ý nghĩa kinh tế, Phố đi bộ còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể; khôi phục không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng; tạo môi trường giao lưu, rèn luyện kỹ năng cho thanh thiếu niên, tăng cường gắn kết cộng đồng dân cư đô thị.

Đây cũng là điều kiện thuận lợi để đổi mới mô hình quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, góp phần hình thành hình ảnh phường Nghĩa Lộ năng động, thân thiện, hiện đại, giàu bản sắc.

Phố đi bộ được tổ chức tại đường Tôn Đức Thắng, đoạn phía Đông cầu Thạch Bích, khu vực có vị trí trung tâm, cảnh quan đẹp, thuận lợi về giao thông và kết nối với các khu hành chính-đô thị-thương mại của địa phương.

Phối cảnh Phố đi bộ phường Nghĩa Lộ. (Ảnh: TTXVN phát)

Tuyến phố có chiều dài 300 mét, bố trí 72 vị trí để phân lô trưng bày, bán theo từng loại mặt hàng, gồm: Khu sản phẩm OCOP-sản phẩm địa phương (6 vị trí); khu vực bán hàng lưu niệm (16 vị trí); khu đồ ẩm thực đồ ăn nhanh, giải khát không cồn (40 vị trí); khu vực ẩm thực đồ uống có cồn (10 vị trí).

Các hoạt động chính tại Phố đi bộ gồm biểu diễn, giao lưu âm nhạc với các thể loại acoustic, nhạc truyền thống, nhảy hiện đại, dân vũ; biểu diễn đàn hát dân ca, bài chòi; lắp đặt mô hình biểu tượng, không gian check-in, hệ thống ảnh trải nghiệm thay đổi theo mùa, lễ hội, sự kiện; tổ chức các đoạn đường ánh sáng nghệ thuật.

Mỗi tháng, Phố đi bộ sẽ có một chủ đề riêng như “Tháng khởi nghiệp,” “Tháng du lịch xanh,” “Tháng văn hóa dân gian.” Thời gian hoạt động từ 17-22 giờ vào các ngày cuối tuần (từ thứ Sáu đến Chủ nhật) và các dịp lễ, Tết.

Theo phương án được phê duyệt, thời gian thí điểm kéo dài từ 2026-2028. "Sau 3 năm, địa phương sẽ đánh giá hiệu quả, đề xuất điều chỉnh quy mô, thời gian, phương thức tổ chức phù hợp với thực tế, hướng tới từng bước xây dựng mô hình xã hội hóa bền vững, chuyển giao dần quyền quản lý - vận hành cho cộng đồng, doanh nghiệp, hợp tác xã dưới sự giám sát của chính quyền địa phương,” ông Trần Đình Trường cho biết thêm.

Những năm gần đây, cùng với quá trình đô thị hóa, đời sống vật chất và tinh thần của người dân phường Nghĩa Lộ ngày càng được nâng cao; nhu cầu vui chơi, giải trí, trải nghiệm văn hóa-ẩm thực về đêm tăng mạnh.

Tuy nhiên, địa phương vẫn thiếu các không gian sinh hoạt cộng đồng ban đêm mang tính đặc trưng, gắn với bản sắc địa phương, có khả năng thu hút du khách và thúc đẩy kinh tế đêm phát triển bền vững./.

