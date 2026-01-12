'Sinh viên thế hệ mới 2025': Trường HSB đăng quang với dự án 'Vươn mình cùng nền tảng số'

Ngày 11/1, Vòng chung kết chương trình truyền hình thực tế “Sinh viên thế hệ mới 2025” kết thúc ấn tượng với chiến thắng thuộc về đội sinh viên Trường Quản trị và Kinh doanh – Đại học Quốc gia Hà Nội (HSB). Chương trình do Herbalife Việt Nam đồng hành cùng kênh truyền hình VTV3 tổ chức, thu hút sự theo dõi của đông đảo khán giả.

Trải qua ba vòng thi gay cấn, 3 đội xuất sắc nhất đến từ HSB, Đại học Kinh tế – Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) và Đại học Yersin đã thể hiện những dự án cộng đồng đầy tâm huyết và sáng tạo. Đội HSB đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân với dự án “Vươn mình cùng nền tảng số”. Dự án này hướng đến mục tiêu hỗ trợ người khuyết tật học tập và làm việc thông qua nền tảng số, từ đó tạo cơ hội nghề nghiệp và thúc đẩy hòa nhập xã hội một cách bền vững. Giải thưởng dành cho quán quân trị giá 200 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thành Đạt - Giám Đốc Truyền Thông Herbalife Việt Nam công bố đội yêu thích nhất. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng ấn tượng với tài năng, kiến thức và kỹ năng của các đội. Việc đồng hành cùng chương trình là minh chứng cho cam kết của Herbalife trong việc góp phần nuôi dưỡng sức khỏe, hạnh phúc cộng đồng thông qua hỗ trợ thế hệ trẻ – những chủ nhân tương lai của đất nước”.

Bên cạnh đội quán quân, hai đội thi còn lại cũng mang đến những ý tưởng đáng chú ý. Đội UEF với dự án “Còn nét Gen” nhận giải “Đội được yêu thích nhất” trị giá 50 triệu đồng. Dự án này tập trung vào giảm thiểu tác hại của thời trang nhanh, khuyến khích tiêu dùng có ý thức và các hoạt động tái chế sáng tạo. Đội Đại học Yersin giới thiệu dự án “Chilicap”, phát triển sản phẩm chăm sóc sức khỏe chiết xuất từ ớt Carolina Reaper, nhằm cung cấp giải pháp giảm đau xương khớp tự nhiên cho người lao động.

Giải đội yêu thích nhất đến từ Đại Học Kinh Tế Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chương trình “Sinh viên thế hệ mới” được khởi động từ năm 2023, nhanh chóng trở thành một sân chơi tri thức bổ ích, thu hút hàng trăm nghìn sinh viên và hàng triệu lượt theo dõi, tương tác. Thông qua các vòng thi được thiết kế chuyên nghiệp như báo cáo dự án, tranh biện và đối thoại với chuyên gia, chương trình không chỉ rèn luyện kỹ năng mà còn khuyến khích tư duy đổi mới, trách nhiệm với xã hội ở các bạn trẻ.

Các đội đạt giải khuyến khích Sinh Viên Thế Hệ Mới 2025. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sự thành công của mùa giải 2025 một lần nữa khẳng định sức hút và giá trị nhân văn mà chương trình mang lại, góp phần truyền cảm hứng cho thế hệ sinh viên Việt Nam không ngừng sáng tạo, cống hiến vì những mục tiêu phát triển bền vững của cộng đồng./.