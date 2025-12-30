Tặng 4.230 vé xe ôtô cho sinh viên, thanh niên công nhân về quê đón Tết

Chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2026 dành tặng 4.230 vé xe ô tô cùng các phần quà ý nghĩa cho sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Đây là thông tin vừa được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - đơn vị tổ chức chương trình - cho biết hôm nay, 30/12.

Đối tượng tham gia chương trình là sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang học tập và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai có quê tại các tỉnh miền Trung và miền Bắc.

Ban tổ chức ưu tiên xét chọn các đối tượng có giấy xác nhận gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo do cơ quan chính quyền địa phương cấp (bản photo, bản chụp); giấy xác nhận hơn 3 năm chưa về quê đón Tết do lãnh đạo cơ quan, đơn vị, lãnh đạo công đoàn của đơn vị hoặc chính quyền địa phương xác nhận; một số hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (có phương án xét duyệt riêng); gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng do thiên tai, bão lũ.

Phương tiện di chuyển bằng ôtô với 4.230 vé (94 chuyến), khởi hành từ ngày 5/2 đến ngày 11/2/2026 (tức ngày 18/12 Âm lịch đến ngày 24/12 Âm lịch).

Điểm xuất phát là Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Điểm đến là các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An.

Có hai hình thức đăng ký: trực tiếp hoặc trực tuyến. Phương thức đăng ký được thực hiện trực tuyến qua website mangtetvenha.doanthanhnien.vn.

Phương thức đăng ký trực tiếp được thực hiện tại một trong 5 địa chỉ sau:

Địa điểm 1: Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân Thành phố (Văn phòng Tân Thới Hiệp), số 51, đường HT25, phường Tân Thới Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa điểm 2: Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân Thành phố (Văn phòng Tân Thuận), Lô X01-6, Khu lưu trú Sadeco, Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa điểm 3: Nhà Văn hóa Thanh niên Bà Rịa – Vũng Tàu, Số 160, đường Hạ Long, phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa điểm 4: Trung tâm Hoạt động Thanh niên Bình Dương, số 168, đường Phú Lợi, phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa điểm 5: Tỉnh đoàn Đồng Nai, số 31, đường Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.

Sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động có thể liên hệ Đoàn thanh niên các xã, phường tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai để được hướng dẫn và tiếp nhận thông tin đăng ký.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự kiến từ ngày 2/1/2026 đến 12/1/2026. Thời gian công bố kết quả đợt 1 dự kiến ngày 8/1/2026, đợt 2 dự kiến ngày 15/1/2026.

Lễ tiễn chính (dự kiến) ngày 11/2/2026 (ngày 24/12 Âm lịch).

Chương trình “Mang Tết về nhà” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đối tác tổ chức với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau.” Những tấm vé không chỉ lan toả sự yêu thương, sẻ chia mà còn là sự gắn kết, bồi đắp niềm tin, tiếp thêm động lực để sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đón Tết vui tươi, học tập tốt hơn, lao động hiệu quả hơn góp phần xây dựng đất nước, quê hương trong kỷ nguyên vươn mình.

Trong 5 năm triển khai thực hiện, chương trình đã trao tặng tổng cộng 20.356 vé về quê đón Tết, trong đó có 3.288 vé máy bay khứ hồi, 16.743 vé ô tô khứ hồi và 325 vé tàu khứ hồi đồng hành cùng các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn đón một năm mới đoàn viên bên gia đình sau một thời gian dài vất vả mưu sinh, học tập và làm việc xa nhà./.

