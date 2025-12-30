Thanh Hóa đầu tư 70 tỷ đồng xây dựng lại cầu Mọ bị lũ cuốn trôi

Xã Xuân Tín (tỉnh Thanh Hóa) có hơn 21km đê sông Chu và sông Cầu Chày. Vào mùa mưa lũ, các tuyến đê trên địa bàn thường xuyên bị ngập lụt khiến hàng trăm hecta hoa màu, hàng nghìn ngôi nhà chìm trong biển nước.

Đợt mưa lũ cuối tháng 9, đầu tháng 10 năm 2025 đã cuốn trôi cây cầu Mọ và đoạn đường nối 2 mố cầu khiến gần 550 hộ dân; trong đó, có 300 em học sinh ở các thôn 2, 3, 4, 5 của xã Xuân Tín gặp khó khăn trong việc đi lại, học tập, sản xuất nông nghiệp.

Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định số 4072/QĐ-UBND ngày 26/12/2025, phê duyệt Dự án khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai công trình cầu Mọ, bắc qua sông Cầu Chày, thuộc địa bàn xã Xuân Tín, với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng.

Dự án nhằm khắc phục thiệt hại do bão số 10 năm 2025 gây ra làm cuốn trôi cầu Mọ, bảo đảm khôi phục giao thông, kết nối lại mạng lưới đường bộ trong khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, đồng thời phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Theo quyết định, công trình được xây dựng mới với quy mô cầu cấp III, gồm 5 nhịp, chiều dài 183,4m, mặt cầu rộng 8m; kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Tuyến đường hai đầu cầu dài khoảng 0,7km, đạt tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa làm chủ đầu tư.

Cầu Mọ mới sẽ được xây dựng phía thượng lưu cầu cũ, cách cầu cũ khoảng 20m, thuộc địa phận xã Xuân Tín. Nguồn vốn thực hiện dự án từ kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 10 và các đợt thiên tai năm 2025.

Liên quan đến tiến độ thực hiện công trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm yêu cầu chủ đầu tư và các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện dự án đúng quy định, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư. Thời gian thực hiện dự án đến quý 3/2026, riêng cầu Mọ phải thông xe kỹ thuật trước ngày 1/7/2026.

Kể từ ngày cầu bị lũ cuốn, người dân ở các xã lân cận thuộc huyện Thọ Xuân, Yên Định và Ngọc Lặc cũ rất vất vả để tìm cách qua được bên kia bờ. Người dân phải đi đường vòng qua tuyến đường khác dài gần 10 km để ra trung tâm xã hoặc sang các khu vực sản xuất nông nghiệp dọc 2 bên bờ sông. Học sinh đi học cũng mất cả giờ đồng hồ vì phải đi vòng qua các xã khác mới đến được trường học.

Ông Mai Văn Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Tín cho biết ngay sau khi xảy ra sự cố, Ủy ban Nhân dân xã đã huy động lực lượng khắc phục tạm thời, đắp đất chống tràn, trải bạt hạn chế sạt lở ăn sâu vào bờ, dựng rào chắn và biển cảnh báo nguy hiểm tới nhân dân.

Trong thời gian đợi triển khai xây dựng cầu mới, chính quyền xã Xuân Tín sẽ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân đi lại an toàn, tránh qua lại khu vực cầu sập.

Trước đó, ngày 14/10/2025, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã công bố tình huống khẩn cấp thiên tai đối với việc hư hỏng cầu Mọ (xã Xuân Tín) và ngày 28/11/2025 tiếp tục ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp công trình Cầu Mọ./.

