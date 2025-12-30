Hàng không Việt Nam đặt mục tiêu bứt phá tăng trưởng trong năm 2026

Cùng với việc hàng loạt các cảng hàng không, sân bay được đưa vào khai thác và đang đầu tư, ngành Hàng không Việt Nam kỳ vọng năm 2026 thị trường sẽ sôi động, mở rộng và cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ hơn.

Bệ đỡ từ các cảng hàng không để “cất cánh”

Ông Hồ Minh Tấn, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết năm 2026 được dự báo sẽ là năm có nhiều động lực tăng trưởng cho ngành hàng không.

Với mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 từ 10% trở lên đã được Quốc hội thông qua sẽ tạo ra cú hích kinh tế vĩ mô quan trọng. Từ nội tại ngành, Luật Hàng không dân dụng thay thế được triển khai và các chính sách, quy định mới ban hành sẽ tạo thuận lợi lớn, hỗ trợ tích cực cho thị trường vận tải hàng không phát triển.

Ngoài ra, các dự án hạ tầng chiến lược như: Cảng Hàng không quốc tế Long Thành đưa vào khai thác và các Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình, Phú Quốc tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ, tạo cơ sở hạ tầng để nâng cao năng lực khai thác…

Trên cơ sở đó, Cục Hàng không Việt Nam xây dựng các chỉ tiêu về vận tải hàng không đạt mức sản lượng vận chuyển 95 triệu khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa, tương ứng tăng 13% về hành khách và 15% về hàng hoá so với năm 2025.

Để triển khai nhiệm vụ này, Cục Hàng không tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý vận tải hàng không được định hướng tới các mục tiêu gồm: hoàn thiện thể chế, chính sách; duy trì đà tăng trưởng tốt của thị trường; tiếp tục hỗ trợ các hãng hàng không trong quá trình hoạt động sản xuất-kinh doanh, ổn định và tăng cường hoạt động khai thác.

Cục Hàng không thúc đẩy đàm phán, ký kết các hiệp định, thỏa thuận hàng không, tạo cơ sở pháp lý thúc đẩy mở rộng hoạt động khai thác quốc tế; nghiên cứu, áp dụng các giải pháp về công nghệ nhằm hỗ trợ hiệu quả hơn công tác quản lý vận tải hàng không; tạo sự phát triển đồng bộ, liên ngành giữa vận tải hàng không với các phương thức vận tải khác và với các ngành, lĩnh vực kinh tế liên quan (du lịch, hệ sinh thái...)

Bên cạnh đó, Cục tập trung hoàn thành công tác triển khai lập, trình duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để bổ sung Cảng Hàng không Măng Đen, Vân Phong và điều chỉnh cấp sân bay Cảng Hàng không Quảng Trị; 15 quy hoạch cảng hàng không (gồm Tuy Hòa, Rạch Giá, Thành Sơn, Biên Hòa, Đà Nẵng, Chu Lai, Vân Đồn, Hải Phòng, Côn Đảo, Nội Bài, Thọ Xuân, Đồng Hới, Long Thành, Tân Sơn Nhất, Điện Biên); trình duyệt quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột.

Máy bay của các hãng hàng không Việt Nam tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đại diện Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) cho biết năm 2026, dự báo sản lượng khách qua các cảng hàng không, sân bay đạt 125 triệu hành khách (50 triệu khách quốc tế và 75 triệu khách nội địa), vì vậy mục tiêu cao nhất là đảm bảo khai thác an toàn các chuyến bay đi/đến cảng hàng không, đồng thời nâng cao sử dụng sinh trắc học tại các sân bay; đào tạo nguồn nhân lực trong khai thác nâng cao chất lượng dịch vụ; tăng cường xúc tiến mở rộng các đường bay quốc tế đi/đến Việt Nam góp phần tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh du lịch.

Nhìn nhận năm 2026 là năm bản lề, mở đầu cho giai đoạn phát triển 2026-2023, ông Nguyễn Công Long, Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) xác định trọng tâm là thực hiện bước chuyển dịch chiến lược sang mô hình nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay hiện đại, dựa trên công nghệ số, phát triển bền vững.

“Tổng công ty xây dựng 5 trụ cột trong năm tới gồm: an toàn là cốt lõi; đột phá về hạ tầng và thể chế; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; bền vững trong tài chính và đầu tư; chuyển đổi số toàn diện để kiến tạo tương lai,” ông Long quả quyết.

Thị trường sôi động và cạnh tranh mạnh mẽ

Theo ông Đinh Văn Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, năm 2026 được xác định là một năm rất quan trọng, mang nhiều kỳ vọng lớn khi đây là năm đầu tiên của giai đoạn thực hiện kế hoạch 5 năm 2026-2030.

"Về triển vọng, yếu tố đầu tiên là kinh tế trong nước phát triển ổn định; Việt Nam tiếp tục là điểm đến yêu thích với du khách quốc tế và chính sách nới lỏng visa sẽ tạo thêm động lực về du lịch," ông Tuấn nhìn nhận.

Năm 2026, Vietnam Airlines đặt mục tiêu nâng cao hiệu quả điều hành và tối ưu hóa dòng tiền, đẩy mạnh việc quản trị và tối ưu hóa chi phí; khai thác đội tàu bay ổn định, hiệu quả, tập trung vào các giải pháp cải thiện chỉ số bay đúng giờ và tiếp tục tăng cường công tác xây dựng văn hóa an toàn; duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ, lấy trải nghiệm của khách hàng làm trọng tâm, triển khai các ứng dụng công nghệ, cải tiến quy trình.

Ngoài ra, Hãng tập trung triển khai các dự án đầu tư trọng điểm ở Sân bay Long Thành; dự án khai thác tàu chở hàng; thúc đẩy các chương trình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tập trung vào các chương trình phát triển bền vững, phát triển nguồn nhân lực trẻ, đặc thù, chất lượng cao.

Về hoạt động khai thác, Vietnam Airlines đặt mục tiêu đảm bảo tăng trưởng 2 con số; tiếp tục thực hiện tốt việc tăng doanh thu, tiết giảm chi phí, quản trị dòng tiền để đảm bảo đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh cả năm. Cụ thể, Hãng dự kiến khai thác 176.600 chuyến bay, lượng hành khách vận chuyển trên 29 triệu khách (tăng 13% so năm 2025).

Ông Tuấn cũng kỳ vọng, thị trường hàng không nội địa năm 2026 được dự báo tiếp tục tăng trưởng tích cực, với mức tăng khoảng 13% so với cùng kỳ. Nhu cầu đi lại trong nước được kỳ vọng duy trì ổn định và tiếp tục tăng lên nhờ kinh tế phục hồi, du lịch nội địa phát triển và thói quen sử dụng hàng không ngày càng phổ biến hơn.

“Bên cạnh đó, việc có thêm hãng hàng không mới đi vào khai thác cùng với kế hoạch bổ sung tàu bay của các doanh nghiệp đang hoạt động sẽ khiến thị trường sôi động hơn, mang lại nhiều lựa chọn hơn cho hành khách về giờ bay và đường bay. Đây là xu hướng tự nhiên của một thị trường đang mở rộng và cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ hơn,” lãnh đạo Vietnam Airlines đánh giá.

Thị trường hàng không nội địa năm 2026 được dự báo tiếp tục tăng trưởng tích cực. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trước bối cảnh đó, Vietnam Airlines tiếp tục ưu tiên an toàn, chất lượng dịch vụ và tính đúng giờ, đồng thời theo dõi sát cung-cầu để điều chỉnh kế hoạch khai thác phù hợp.

Bên cạnh việc duy trì chất lượng cốt lõi, Hãng cũng đẩy mạnh nâng cao trải nghiệm hành khách thông qua nhiều dịch vụ mới: mở rộng dịch vụ internet trên máy bay, đưa vào hoạt động các khu Check-in Lounge tại những sân bay trọng điểm, cải thiện sản phẩm giải trí và nâng cấp quy trình phục vụ theo hướng tiện lợi hơn. Những cải tiến này giúp tăng sức cạnh tranh của Vietnam Airlines, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

“Vietnam Airlines tin rằng với đà tăng trưởng tích cực của thị trường và việc các hãng chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, hàng không nội địa năm 2026 sẽ tiếp tục phát triển theo hướng ổn định và bền vững,” lãnh đạo Hãng bay này khẳng định.

Nhằm mục tiêu cải thiện chỉ số bay đúng giờ của các hãng trong năm 2026, Vietnam Airlines kiến nghị Cục Hàng không Việt Nam và các cơ quan đơn vị liên quan tiếp tục tìm phương án tối ưu luồng di chuyển của các tàu bay, hạn chế tắc nghẽn tại các điểm chờ; có phương án chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường hiệp đồng, nâng cao năng lực phục vụ cũng như điều hành tại các sân bay căn cứ, giảm thiểu độ trễ giữa công tác phục vụ mặt đất và các huấn lệnh khởi hành.

Bên cạnh các giải pháp điều hành tự thân, Vietnam Airlines mong cơ quan quản lý Nhà nước sớm công bố quyết định chính thức về kế hoạch khai thác tại Sân bay Long Thành theo từng giai đoạn cụ thể, qua đó tạo điều kiện cho hãng chủ động trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và bố trí nguồn lực./.

