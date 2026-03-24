Thúc đẩy tiến độ các dự án giao thông kết nối tới sân bay Long Thành

Ngày 24/3, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi các sở ngành, các ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án giao thông kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Các tuyến đường sắt được chú trọng đẩy nhanh tiến độ cũng như thủ tục triển khai.

Đối với các dự án đường sắt kết nối với sân bay Long Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 (đoạn Bến Thành – Tham Lương) hoàn thành, đưa vào vận hành, khai thác trong năm 2030.

Dự án đã được khởi công đầu năm 2026, với tổng mức đầu tư khoảng 55.179 tỷ đồng từ ngân sách Thành phố. Metro Bến Thành - Tham Lương có chiều dài khoảng 11,3 km, trong đó 9,3 km đi ngầm và 2 km đi trên cao.

Điểm đầu của tuyến là ga Bến Thành – trung tâm kết nối của toàn bộ mạng lưới đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai. Công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2030.

Cũng ở trục này, với tuyến đường sắt đô thị số 2 (đoạn Bến Thành – Thủ Thiêm), lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố cho biết, qua rà soát, một số nhiệm vụ trọng tâm (thành lập Hội đồng thẩm định, Tổ thẩm định công tác lựa chọn nhà thầu; tổ chức lựa chọn tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi; phương án tuyến công trình; danh mục quỹ đất thanh toán hợp đồng BT...) chưa đảm bảo tiến độ yêu cầu.

“Các sở ngành, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao; trường hợp tiếp tục chậm trễ, thủ trưởng các sở ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố”, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu.

Giữa tháng 3 vừa qua, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện dự án metro Bến Thành - Thủ Thiêm, trong đó đặt mục tiêu khởi công trong tháng 4/2026, góp phần hình thành trục giao thông chiến lược kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành thông qua khu vực trung tâm Thành phố.

Dự kiến trong tháng 4, Hội đồng Nhân dân Thành phố sẽ thông qua Nghị quyết danh mục quỹ đất thanh toán hợp đồng BT; Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt dự án đầu tư, đồng thời phê duyệt nhà đầu tư (lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt) theo phương thức PPP - Hợp đồng BT. Hạng mục tường vây và nhà ga dự kiến khởi công trong tháng 4/2026.

Thành phố đã giao Tập đoàn Trường Hải (Thaco) tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tuyến metro Bến Thành - Thủ Thiêm theo hình thức đối tác công tư (PPP) - Hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao). Đoạn này dài khoảng 5,58 km, với 6 ga ngầm; sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 33.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang xem xét giao Thaco nghiên cứu triển khai dự án Thủ Thiêm - Long Thành theo hình thức đối tác công tư PPP - Hợp đồng BT.

Dự án này phấn đấu khởi công trước ngày 30/6 và hoàn thành năm 2030. Tuyến metro này dự kiến dài 42 km, với 20 nhà ga và 1 depot, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 84.753 tỷ đồng.

Ủy ban Nhân dân Thành phố yêu cầu các đơn vị cũng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao liên quan đến dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành; trường hợp khó khăn, vướng mắc, vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân Thành phố xem xét, chỉ đạo.

Tại dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân Thành phố yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông) khẩn trương chấn chỉnh các nhà thầu, tập trung huy động nhân lực, thiết bị, vật tư và nguồn lực tài chính, đồng thời rà soát, điều chỉnh biện pháp tổ chức thi công phù hợp; bảo đảm hoàn thành toàn bộ dự án và đưa vào khai thác trước ngày 30/6 theo tiến độ đã cam kết.

Theo Ban Giao thông, đến nay, toàn dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt khối lượng thi công trên 73%, cơ bản đáp ứng yêu cầu tiến độ. Thành phố phấn đấu thông xe toàn tuyến vào cuối tháng 6/2026 và đến cuối năm 2026 hoàn thành toàn bộ dự án.

Với dự án cầu Phú Mỹ 2, các sở ngành, nhà đầu tư và các đơn vị liên quan phải phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố thống nhất.

Đây là dự án được động thổ giữa tháng 1/2026, tổng mức đầu tư khoảng 23.186 tỷ đồng, do Tập đoàn Masterise làm nhà đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Công trình có chiều dài khoảng 6,3 km, quy mô 8 làn xe, kết nối khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh với xã Đại Phước (tỉnh Đồng Nai), tạo trục giao thông mới hướng tới sân bay Long Thành.

Với dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị khẩn trương thi công hoàn thành các hạng mục, hoàn thiện thủ tục nghiệm thu và báo cáo Hội đồng nghiệm thu Nhà nước để kiểm tra, chấp thuận nhằm đưa tuyến chính cao tốc thuộc dự án thành phần 3 vào khai thác trước ngày 31/3.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố cũng giao Sở Xây dựng khẩn trương tổ chức thẩm định, trình phê duyệt các dự án thành phần dự án xây dựng đường Vành đai 4 trước ngày 30/3, bảo đảm đúng quy định pháp luật./.

Các dự án giao thông kết nối với Sân bay Long Thành khi nào sẽ hoàn thành? Theo lộ trình triển khai, dự án dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành khai thác thương mại giai đoạn 1 vào cuối năm 2026 nên các tuyến đường kết nối cần phải hoàn thành đồng bộ.