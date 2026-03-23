Điều chỉnh phân luồng người nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Từ ngày 23/3, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) đã chính thức điều chỉnh phân luồng người xuất nhập cảnh qua khu vực cầu Bắc Luân 1 và Bắc Luân 2 thuộc cặp cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam)-Đông Hưng (Trung Quốc).

Việc điều chỉnh phân luồng lần này nhằm duy trì ổn định hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu trong thời gian phía Đông Hưng (Trung Quốc) triển khai xây dựng cửa khẩu thông minh tại khu vực cầu Bắc Luân 1.

Theo Ban Quản lý Cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh, tại khu vực cầu Bắc Luân 1, việc làm thủ tục thông quan chỉ áp dụng đối với một số đối tượng cụ thể, bao gồm cư dân biên giới Việt Nam-Trung Quốc sử dụng giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới; công dân Trung Quốc sử dụng giấy phép nhập cảnh nhiều lần có giá trị 1 năm; công dân Hong Kong, Ma Cao, Đài Loan (Trung Quốc) có nhu cầu làm thủ tục cấp giấy tờ nhập cảnh Trung Quốc tại cửa khẩu; khách du lịch quốc tế cần thực hiện thủ tục xin thị thực tại cửa khẩu.

Tại khu vực cầu Bắc Luân 2, cơ quan chức năng thực hiện thủ tục thông quan đối với công dân sử dụng tất cả các loại giấy tờ xuất nhập cảnh hợp lệ theo quy định.

Như vậy, kể từ ngày 23/3, phần lớn khách du lịch và các đoàn khách khi qua cửa khẩu sẽ được hướng dẫn di chuyển sang khu vực cầu Bắc Luân 2 để làm thủ tục.

Thời gian thông quan tại cặp cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam)-Đông Hưng (Trung Quốc) tiếp tục được duy trì ổn định hằng ngày, từ 7h đến 20h (giờ Hà Nội) và từ 8h đến 21h (giờ Bắc Kinh), tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương, du lịch và đi lại của nhân dân hai bên biên giới.

Để đáp ứng nhu cầu xuất nhập cảnh ngày càng tăng, các lực lượng chức năng tại khu vực cầu Bắc Luân 2 đã chủ động bổ sung, nâng cấp trang thiết bị, bố trí đầy đủ nhân lực tại các vị trí kiểm soát, qua đó rút ngắn thời gian làm thủ tục, hạn chế tình trạng ùn ứ.

Đồng thời, việc phân luồng giao thông, điều tiết phương tiện cũng được tăng cường, bảo đảm khu vực cửa khẩu luôn thông thoáng.

Ban Quản lý Cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị các đơn vị liên quan, đặc biệt là doanh nghiệp khai thác dịch vụ, bố trí đủ phương tiện xe điện phục vụ trung chuyển hành khách; đồng thời khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất như nhà chờ, khu dịch vụ ăn uống, bến bãi… nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách và doanh nghiệp.

Dự án xây dựng cửa khẩu thông minh đã được 2 bên Quảng Ninh (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc) khởi động từ ngày 11/2/2026, với định hướng ứng dụng công nghệ hiện đại như nhận diện sinh trắc học, cổng kiểm soát tự động và vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện tự hành trên nền tảng 5G; góp phần nâng cao năng lực thông quan, hướng tới mô hình cửa khẩu số, hoạt động liên tục 24/7 trong tương lai.

Liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, trong 2 ngày 21-22/3, hoạt động xuất nhập khẩu qua khu vực cầu Bắc Luân 2 (Cửa khẩu quốc tế Móng Cái) tiếp tục diễn ra ổn định, với lưu lượng tờ khai và phương tiện duy trì ở mức khá, đạt 3.600 tấn, với tổng kim ngạch đạt trên 50 triệu USD, số thuế thu nộp ngân sách nhà nước đạt 11 tỷ đồng.

Như vậy, sau 3 tuần liên tiếp triển khai thí điểm thông quan hàng hóa vào cuối tuần tại cửa khẩu Bắc Luân 2, tổng số lượng hàng hóa xuất nhập khẩu vào các ngày cuối tuần đã đạt trên 7.000 tấn./.

