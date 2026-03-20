Ninh Bình: Ôtô tải va chạm với xe máy khiến hai người tử vong

Theo lãnh đạo UBND phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình, ngày 20/3 trên địa bàn phường, tại Km102+200, khu vực ngã tư trên Quốc lộ 10 giao nhau với đường vào Khu công nghiệp Mỹ Trung và đường Pasteur - đường vào Bệnh viện Đa khoa Nam Định đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Theo đó, chiếc ôtô tải biển kiểm soát 17C-099.xx do ông Vũ Văn K (55 tuổi, trú phường Kỳ Bá, tỉnh Hưng Yên) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 10 theo hướng từ Hưng Yên đi Ninh Bình, đã va chạm với 3 xe máy biển kiểm soát 17B2-035.xx do chị Vũ Thị Đ (40 tuổi, trú phường Phú Xuân, tỉnh Hưng Yên) điều khiển, xe máy biển kiểm soát 17B2-742.xx do chị Đinh Thị D (39 tuổi, trú xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên) điều khiển và xe máy điện biển kiểm soát 17MĐ2-154.xx do chị Trần Thị B.A (19 tuổi, trú xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên) điều khiển.

Hậu quả, vụ va chạm làm hai chị Đ và B.A tử vong tại chỗ; chị D bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các lực lượng chức năng đã có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông; đồng thời phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

