Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông đoạn đường cao tốc Đại Lộ Thăng Long

Ngày 19/3, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, để phục vụ thi công khu gian S6 đến S7 thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, tuyến số 5 Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc, sở thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông đường cao tốc Đại Lộ Thăng Long (từ Km3+009 đến Km3+704). Thời gian thực hiện từ ngày 20/3/2026 đến 20/3/2027.

Cụ thể, rào chắn từ Km3+009 đến Km3+704. Theo đó, bề rộng mặt đường chính tuyến đường Đại Lộ Thăng Long sau khi rào chắn và tận dụng làn khẩn cấp trung bình từ 9,25m đến 10,5m, nên điều chỉnh tốc độ lưu thông giảm dần xuống 60 km/h khi qua khu vực thi công công trình; Điều chỉnh cho phép các phương tiện được lưu thông trên làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc đoạn tốc độ 60 km/h.

Để phương án tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội bố trí đầy đủ hệ thống thống biển báo hiệu, biển chỉ dẫn phân luồng từ xa, phân luồng tại chỗ; thống đèn chiếu sáng toàn bộ khu vực công trường đặc biệt là khu vực cổng ra vào, đèn cảnh báo ban đêm; hệ thống đảm an toàn giao thông.

Tại cổng công trường phải bố trí nhân lực hướng dẫn, điều tiết khi đủ điều kiện an toàn mới cho xe ra khỏi công trường; đảm bảo khoảng cách tối thiểu đoạn chuyển làn cho các phương tiện ra vào công trường.

Cùng với đó, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội chỉ đạo các nhà thầu thi công xây dựng tại công trường thi công lắp đặt hệ thống phun sương xung quanh phạm vi rào chắn hướng vào trong khu vực thi công và bật khi công trường đang hoạt động thi công, thường xuyên kiểm tra phun sương tưới ẩm tại các vị trí gây bụi, ô nhiễm trực tiếp do tác động của phương tiện trong quá trình triển khai dự án; Đảm bảo an toàn cho các công trình ngầm, nổi quanh khu vực thi công; hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sự cố hư hỏng công trình quanh khu vực với nguyên nhân do thi công gây ra.

Ngoài ra, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và nhà thầu thi công tập trung tăng cường nhân lực, thiết bị, máy móc tổ chức thi công các hạng mục công trình theo nguyên tắc “cuốn chiếu”; xây dựng đường găng tiến đố theo mốc hoàn thành đếm ngược để giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố; Khi có điều chỉnh diện tích rào chắn hoặc điều chỉnh biện pháp thi công, biện pháp tổ chức giao thông, phải báo cáo Sở Xây dựng để xem xét điều chỉnh giao thông cho phù hợp.

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cũng phối hợp với lực lượng công an và các đơn vị liên quan thực hiện công tác tổ chức phân luồng giao thông tại chỗ và phân luồng từ xa cho các phương tiện giao thông theo nội dung phương án phân luồng giao thông phục vụ thi công công trình; bố trí nhân lực trực chốt 24/24 để hướng dẫn giao thông, phối hợp các lực lượng chức năng hướng dẫn phân luồng giao thông, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; Tổ chức xử lý các phương tiện tham gia giao thông vi phạm quy định của Luật giao thông đường bộ.

Đối với các phòng, ban trực thuộc, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ đồng thời cùng phối hợp với Chủ đầu tư, nhà thầu thi công thu hồi, bàn giao hệ thống báo hiệu bộ trong phạm vi thi công và hướng dẫn thực hiện lắp đặt bổ sung biển báo, biển chỉ dẫn, nội dung ghi trên biển, số lượng biển chỉ dẫn, cảnh báo phân luồng giao thông để tổ chức giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông được an toàn, thuận tiện.

Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải bố trí lực lượng phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn cho các phương tiện lưu thông theo phương án phân luồng giao thông; Theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện, đề xuất và báo cáo lãnh đạo Sở Xây dựng điều chỉnh phương án phân luồng, tổ chức giao thông cho phù hợp./.

Điều chỉnh giao thông nút giao Quốc lộ 2-cao tốc Nội Bài-Lào Cai từ ngày 28/2 Phương án điều chỉnh tổ chức giao thông như sau: Đóng điểm mở dải phân cách giữa trên đường Quốc lộ 2 tại nút giao Quốc lộ 2-Nhánh ramp dẫn ra Cao tốc Nội Bài-Lào Cai tại lý trình Km8+770 và Km8+900.