100 tỷ đồng khắc phục khẩn cấp khu vực sạt lở, sụp lún bờ kè kênh Tàu Hủ

Liên quan vụ sạt lở, sụp lún bờ kè kênh Tàu Hủ, hư hỏng mặt đường Ba Đình (phường Chánh Hưng) xảy ra tháng 1/2026, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định sơ bộ nguyên nhân trực tiếp xảy ra vụ việc.

Dự kiến, thành phố cần 100 tỷ đồng để thực hiện công trình khẩn cấp khắc phục sự cố, thời gian hoàn thành vào tháng 8/2026.

Theo đó, Sở Xây dựng kiến nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận tiếp tục thực hiện công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở, sụp lún bờ kè kênh Tàu Hủ, hư hỏng mặt đường Ba Đình từ nguồn kinh phí thường xuyên - duy tu giao thông.

Việc này nhằm xử lý triệt để, dứt điểm tình trạng sạt lở, lún sụp bờ kè, hư hỏng mặt đường Ba Đình; đồng thời rút ngắn thời gian xử lý, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, khôi phục hoạt động bình thường của hệ thống thu gom, xử lý nước thải, hoạt động giao thông đường bộ, đường thủy và không gian công cộng tại khu vực.

Vụ sạt lở, sụp lún diễn ra từ ngày 18/1 tại vị trí đối diện công viên Hưng Phú, gần giao lộ Ba Đình - Lê Quang Kim. Một phần mặt đường, vỉa hè, kè sông (khu vực tiếp giáp kênh Tàu Hủ) xảy ra sụp lún với chiều dài khoảng 25m, rộng 16m, sâu hơn 3m. Khu vực này sau đó tiếp tục xuất hiện chuyển vị, lún ngoài vị trí hố sụp cũ.

Ngày 2/2, kè bờ bị sạt thêm 8m về phía thượng lưu kênh Tàu Hủ; xuất hiện thêm sụp lún trên phần đường, một phần vỉa hè và kè liên quan đường Ba Đình.

Phạm vi sụp kéo dài dọc đường khoảng 12m, vị trí sâu nhất khoảng 1m so với mặt bằng hiện hữu. Ảnh hưởng của mực nước triều cao cùng ngày tiếp tục gây sạt lở, sụp lún thêm một số hạng mục.

Từ ngày 3/2 đến nay mặt bằng ổn định. Vụ sạt lở, sụp lún không gây thiệt hại về người và phương tiện, tuy nhiên làm hư hỏng một số bộ phận công trình của kè bờ, đường, vỉa hè.

Về nguyên nhân, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kết quả khảo sát cho thấy hiện tượng cát, vật liệu xâm nhập vào lòng cống tại vị trí cống D1.800 phía dưới chân kè và vị trí cống D500 phía dưới hố sụp được xem là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự cố.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính gây ra tình trạng “hở cống” cần được xem xét trong bối cảnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố tác động tổng hợp.

Đó là điều kiện địa chất - thủy văn phức tạp (dòng chảy, mực nước ngầm, địa tầng đất yếu), lún sụp trong quá trình khai thác, ảnh hưởng dư chấn động đất, chuyển dịch địa tầng...

Do vậy, công tác khắc phục, xử lý cần được thực hiện theo lộ trình kỹ thuật phù hợp, có khảo sát bằng thiết bị hiện đại làm cơ sở đánh giá đầy đủ phục vụ công tác thiết kế giải pháp khắc phục và không thể triển khai trong thời gian ngắn.

“Do tính chất phức tạp, sở đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật Thành phố phối hợp với các đơn vị tư vấn khảo sát nguyên nhân chính xác để đưa ra giải pháp xử lý phù hợp, triệt để với tổng thời gian dự kiến khoảng 8 tháng (vừa khảo sát, vừa thiết kế, vừa thi công)”, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ.

Trước đó, ngày 19/1, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục sự cố sạt lở, lún sụp bờ kè kênh Tàu Hủ, mặt đường Ba Đình. Thời gian xây dựng công trình đảm bảo hoàn thành kết nối giao thông tuyến đường Ba Đình trước ngày 10/2./.

