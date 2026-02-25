Thành phố Hồ Chí Minh: Tìm thấy 2 thi thể nạn nhân đuối nước tại kênh Tàu Hủ

Ngày 25/2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết đã tìm thấy 2 thi thể nạn nhân trong vụ đuối nước xảy ra tại khu vực kênh Tàu Hủ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, khoảng hơn 18 giờ ngày 23/2, đơn vị nhận tin báo có người bị đuối nước tại kênh Tàu Hủ. Xác định tính chất khẩn cấp của vụ việc, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã điều động Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 1 (1 xe cùng 10 cán bộ, chiến sỹ), Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Trên sông (2 cano cùng 8 cán bộ, chiến sỹ) và Đội Công tác chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (2 xe cùng 11 cán bộ, chiến sỹ) nhanh chóng đến hiện trường tổ chức tìm kiếm.

Tại khu vực xảy ra sự việc, trong điều kiện ánh sáng hạn chế, nước chảy xiết, tầm nhìn dưới nước thấp, lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thay phiên lặn tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng hơn 19 giờ 20 phút ngày 23/2, lực lượng đã tìm thấy 2 thi thể nam giới và bàn giao cho Công an địa phương xử lý theo quy định pháp luật.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng, chống đuối nước, nhất là khi mùa hè sắp đến, nhu cầu vui chơi, bơi lội gia tăng.

Gia đình cần tăng cường quản lý, giám sát trẻ em; trang bị kỹ năng bơi lội, kỹ năng an toàn dưới nước; chính quyền và cộng đồng chủ động rà soát, lắp đặt biển cảnh báo, chuẩn bị phương tiện cứu nạn tại các khu vực có nguy cơ cao nhằm hạn chế các vụ việc đáng tiếc xảy ra./.

