Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dự báo mưa lớn cục bộ và mưa trái mùa từ ngày 25-26/2

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 25/2 đến hết ngày 26/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm/24h, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm/24h.

Ngoài ra, khu vực Nam Bộ, Khánh Hòa và Lâm Đồng từ ngày 26-27/2 có khả năng xảy ra đợt mưa rào và dông trái mùa với lượng mưa phổ biến từ 10-

20mm/24h, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm/24h (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

"Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý.

Các chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo hiện tượng dông, lốc, sét, gió giật mạnh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân. Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh.

Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý người dân cần phải thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên Website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại địa chỉ nchmf.gov.vn, các Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực; cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó, đồng thời kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương bị ảnh hưởng lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh.

Theo hướng dẫn của Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trước tình hình trên, các khu vực chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại./.

