Thái Lan: Hổ chết hàng loạt ở khu bảo tồn hổ do bệnh truyền nhiễm

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 23/2, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan, ông Amin Mayusoh, đã thông tin về nguyên nhân dẫn đến tình trạng chết bất thường của 72 con hổ ở Khu bảo tồn hổ tại huyện Mae Rim, Chiang Mai.

Kết quả điều tra cho thấy cái chết của đàn hổ là do virus gây bệnh sài sốt ở chó (Canine Distemper) kết hợp với vi khuẩn Mycoplasma - tác nhân gây nhiễm trùng đường hô hấp.

Sự đồng nhiễm các loại virus và vi khuẩn này đã gây viêm phổi nặng cùng nhiều biến chứng khiến hổ bị chết hàng loạt.

Ngoài ra, nhà chức trách cũng xác nhận bệnh không lây truyền từ động vật sang người. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan, ông Thamanat Phromphao, đã chỉ đạo các cơ quan chức năng theo dõi sát sao tình hình nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan và trấn an dư luận.

Ông Chuwit, chủ sở hữu Khu bảo tồn hổ Mae Rim ở Chiang Mai, cho biết sau sự việc, khu bảo tồn đã thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, khử trùng và chôn cất xác động vật theo đúng quy trình khoa học.

Các quan chức từ Cục Phát triển Chăn nuôi và Cục Vườn quốc gia, Bảo tồn Động vật hoang dã và Thực vật của Thái Lan đã hướng dẫn xử lý và nhấn mạnh rằng xác của những con hổ chết trong điều kiện bất thường sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.

Canine distemper (bệnh Care/sài sốt ở chó) là bệnh truyền nhiễm cấp tính cực kỳ nguy hiểm ở chó do virus Canine Distemper (CDV) gây ra, với tỷ lệ tử vong lên tới 90%.

Bệnh lây lan nhanh qua đường hô hấp/tiêu hóa, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ hô hấp, tiêu hóa, da và thần kinh. Do khả năng lây lan mạnh, việc nắm vững kiến thức và các biện pháp phòng ngừa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng./.

