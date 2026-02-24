Đời sống

Thái Lan: Hổ chết hàng loạt ở khu bảo tồn hổ do bệnh truyền nhiễm

Kết quả điều tra cho thấy cái chết của đàn hổ 72 con ở Khu bảo tồn hổ tại huyện Mae Rim, Chiang Mai là do virus gây bệnh sài sốt ở chó kết hợp vi khuẩn Mycoplasma - tác nhân gây nhiễm trùng hô hấp.

Phạm Hải
Hổ ở Khu bảo tồn tại huyện Mae Rim, Chiang Mai, Thái Lan. (Nguồn: Getty)
Hổ ở Khu bảo tồn tại huyện Mae Rim, Chiang Mai, Thái Lan. (Nguồn: Getty)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 23/2, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan, ông Amin Mayusoh, đã thông tin về nguyên nhân dẫn đến tình trạng chết bất thường của 72 con hổ ở Khu bảo tồn hổ tại huyện Mae Rim, Chiang Mai.

Kết quả điều tra cho thấy cái chết của đàn hổ là do virus gây bệnh sài sốt ở chó (Canine Distemper) kết hợp với vi khuẩn Mycoplasma - tác nhân gây nhiễm trùng đường hô hấp.

Sự đồng nhiễm các loại virus và vi khuẩn này đã gây viêm phổi nặng cùng nhiều biến chứng khiến hổ bị chết hàng loạt.

Ngoài ra, nhà chức trách cũng xác nhận bệnh không lây truyền từ động vật sang người. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan, ông Thamanat Phromphao, đã chỉ đạo các cơ quan chức năng theo dõi sát sao tình hình nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan và trấn an dư luận.

Ông Chuwit, chủ sở hữu Khu bảo tồn hổ Mae Rim ở Chiang Mai, cho biết sau sự việc, khu bảo tồn đã thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, khử trùng và chôn cất xác động vật theo đúng quy trình khoa học.

Các quan chức từ Cục Phát triển Chăn nuôi và Cục Vườn quốc gia, Bảo tồn Động vật hoang dã và Thực vật của Thái Lan đã hướng dẫn xử lý và nhấn mạnh rằng xác của những con hổ chết trong điều kiện bất thường sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.

Canine distemper (bệnh Care/sài sốt ở chó) là bệnh truyền nhiễm cấp tính cực kỳ nguy hiểm ở chó do virus Canine Distemper (CDV) gây ra, với tỷ lệ tử vong lên tới 90%.

Bệnh lây lan nhanh qua đường hô hấp/tiêu hóa, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ hô hấp, tiêu hóa, da và thần kinh. Do khả năng lây lan mạnh, việc nắm vững kiến thức và các biện pháp phòng ngừa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Thái Lan #Hổ chết #khu bảo tồn hổ #bệnh truyền nhiễm Thái Lan
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Hổ Sumatra được nhìn thấy đang lang thang trên một đoạn đường ở bờ biển. (Nguồn: Antara)

Indonesia phát hiện hổ Sumatra lang thang trên đường

Người đứng đầu cơ quan Khu bảo tồn Lampung III cho biết một người đi qua khu vực Công viên Quốc gia Bukit Barisan Selatan đã quay được video về con hổ và đoạn video đã lan truyền trên mạng xã hội.

Tin cùng chuyên mục

Sứ mệnh Artemis II của NASA gặp trở ngại mới

Sứ mệnh Artemis II của NASA gặp trở ngại mới

Theo giới chức NASA, nguyên nhân dẫn đến quyết định trì hoãn chuyến bay đưa người lên Mặt Trăng là do dòng khí helium cung cấp cho tầng trên của tên lửa bị gián đoạn vào ngày 20/2.