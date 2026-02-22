Đời sống

Cháy lớn tại Nhật Bản, nhiều người thiệt mạng

Theo cảnh sát và sở cứu hỏa địa phương, hỏa hoạn bùng phát vào khoảng 3g05 tại một ngôi nhà có 6 người sinh sống ở thị trấn Mutsuzawa, tỉnh Chiba, phía Đông thủ đô Tokyo.

Minh Tâm
Hiện trường một vụ cháy ở Mutsuzawa, tỉnh Chiba. (Nguồn: Kyodo)
Hiện trường một vụ cháy ở Mutsuzawa, tỉnh Chiba. (Nguồn: Kyodo)

Cảnh sát Nhật Bản cho biết, 3 thi thể đã được tìm thấy sau một vụ cháy nhà vào sáng sớm 22/2 ở tỉnh Chiba, thuộc vùng Kanto của nước này.

Theo cảnh sát và sở cứu hỏa địa phương, hỏa hoạn bùng phát vào khoảng 3g05 tại một ngôi nhà có 6 người sinh sống ở thị trấn Mutsuzawa, tỉnh Chiba, phía Đông thủ đô Tokyo.

Ban đầu, 2 thi thể được phát hiện dưới đống đổ nát. Thi thể thứ ba được tìm thấy sau đó trong quá trình tìm kiếm. 2 người khác gồm cụ ông 70 tuổi và con dâu 30 tuổi đã được cứu sống. 3 người đang mất tích là 2 bé gái và bà của các em.

Cảnh sát nhận định, nhiều khả năng 3 thi thể đang trong quá trình nhận dạng có khả năng là 3 người mất tích.

Cảnh sát cho biết thêm rằng cha của các bé không có nhà tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn.

Hiện nhà chức trách đang điều tra vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hỏa hoạn #Cứu hỏa #Mất tích Nhật Bản
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.