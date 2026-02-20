Nga: Xe chở khách du lịch lao xuống hồ Baikal, nhiều người thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Irkutsk, Nga, ngày 20/2 xác nhận 7 du khách người nước này đã thiệt mạng do đuối nước sau khi chiếc xe chở họ rơi xuống hồ Baikal ở Nga do băng trên hồ bị vỡ.

Theo Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc ở Irkutsk, khi gặp nạn, trên xe có 8 du khách Trung Quốc.

Một người đã cố thoát và được giải cứu, trong khi 7 người còn lại được xác định đã thiệt mạng.

Thống đốc tỉnh Irkutsk Igor Kobzev coi đây là một "thảm kịch," đồng thời nhấn mạnh tuyến đường đi trên băng qua đảo Olkhon vẫn chưa được mở.

Lái xe trên băng là hành động nguy hiểm và bị nghiêm cấm.

Hiện nhà chức trách đã mở cuộc điều tra hình sự vụ việc./.

Nga: Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 13 người thiệt mạng Đêm 20/7 theo giờ địa phương, 13 người đã thiệt mạng và 20 người khác bị thương khi một xe buýt chở thợ mỏ tại tỉnh Yakutia, thuộc vùng Viễn Đông của Nga.