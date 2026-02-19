Thế giới

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bị kết án tù chung thân

Ngày 19/2, Hàn Quốc đã kết án tù chung thân đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol sau khi kết luận ông có tội chủ mưu nổi loạn thông qua nỗ lực áp đặt thiết quân luật thất bại cách đây 2 năm.

Đào Lâm
cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trong phiên điều trần tại phiên tòa luận tội liên quan đến việc áp đặt thiết quân luật ở Seoul. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 19/2, Tòa án Quận Trung tâm Seoul đã kết án tù chung thân đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol sau khi kết luận ông có tội chủ mưu nổi loạn thông qua nỗ lực áp đặt thiết quân luật thất bại vào năm 2024.

Tòa án Quận Trung tâm Seoul đưa ra phán quyết trong phiên tòa đầu tiên về vụ án, tuyên bố ông Yoon đã nhằm mục đích làm tê liệt Quốc hội bằng cách điều quân đội tới khu phức hợp nghị viện sau khi ban bố thiết quân luật.

Trước đó, các công tố viên đặc biệt đã đề nghị mức án tử hình đối với cựu tổng thống.

Vụ việc bắt nguồn từ quyết định của ông Yoon khi đột ngột ban bố thiết quân luật vào năm 2024, một động thái được xem là nỗ lực nhằm duy trì quyền lực khi đối mặt với áp lực chính trị gia tăng./.

