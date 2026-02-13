Trung Quốc phát tín hiệu chuyển dịch mô hình điều hành chính sách tiền tệ

Việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC tức ngân hàng trung ương) ngày càng chú trọng vào lãi suất thị trường tiền tệ qua đêm đang làm dấy lên đồn đoán về việc cơ quan này có thể chọn kỳ hạn này làm mục tiêu điều hành chính sách chủ đạo thay cho kỳ hạn 7 ngày truyền thống.

Trong báo cáo hàng tháng công bố cuối ngày 11/2, PBoC đã thực hiện một thay đổi mang tính cấu trúc chưa từng có trong ít nhất hai thập kỷ: Đưa phân tích về thị trường tiền tệ lên vị trí ưu tiên hàng đầu, trước cả phần thị trường trái phiếu.

Đáng chú ý, báo cáo bổ sung phần phân tích chi tiết về lãi suất giao dịch mua lại trái phiếu cầm cố (repo), đặc biệt là so sánh chi phí repo qua đêm với lãi suất repo đảo ngược kỳ hạn 7 ngày.

Động thái này bám sát cam kết của PBoC trong báo cáo quý công bố ngày 10/2 về việc “hướng dẫn lãi suất thị trường ngắn hạn biến động sát hơn với lãi suất chính sách.”

Giới phân tích nhận định đây là bước chuyển tiếp quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa khuôn khổ tiền tệ bắt đầu từ năm 2024 của PBoC. Ông Ding Shuang, chuyên gia kinh tế tại Standard Chartered, nhận định việc duy trì lãi suất thị trường gần với lãi suất điều hành là điều kiện tiên quyết để tiến tới một hành lang lãi suất hẹp hơn.

Năm 2025, lãi suất bình quân gia quyền repo qua đêm của Trung Quốc đạt 1,46% (giảm 0,19 điểm phần trăm). Việc lãi suất repo giảm mạnh hơn mức giảm của lãi suất chính sách (0,1 điểm phần trăm) cho thấy PBoC đang quản lý thanh khoản cực kỳ hiệu quả để duy trì chi phí vay thấp.

Việc chuyển từ các đợt điều chỉnh lãi suất quy mô lớn sang quản lý thanh khoản chi tiết qua lãi suất ngắn hạn giúp PBoC tiệm cận hơn với phong cách điều hành của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Chuyên gia Sun Binbin tại Caitong Securities cho rằng PBoC có thể sớm triển khai các giao dịch repo đảo ngược qua đêm để hình thành một mức lãi suất chính sách mới.

Theo các nhà phân tích tại Ngân hàng Minsheng, việc nhắm mục tiêu vào lãi suất qua đêm sẽ hiệu quả hơn hẳn do quy mô giao dịch khổng lồ của thị trường này, giúp tăng tốc độ và độ chính xác của quá trình truyền dẫn chính sách.

Mặc dù các tín hiệu đã rõ nét, nhưng các nhà phân tích dự báo PBoC vẫn sẽ duy trì sự thận trọng, quan sát kỹ lưỡng thị trường trước khi chính thức công bố những thay đổi mang tính bước ngoặt trong cơ chế điều hành./.

