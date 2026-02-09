Kinh tế

Tài chính

Lãi suất ngân hàng ngày 9/2: Nhiều ngân hàng áp dụng mức lãi suất đặc biệt

Thời điểm gần Tết Nguyên đán, nhiều ngân hàng vẫn áp dụng các mức lãi suất đặc biệt dành cho khoản tiền gửi lớn, có nơi lên tới gần 10%/năm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

ABBank hiện đang dẫn đầu thị trường khi công bố mức lãi suất đặc biệt lên tới 9,65%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng, áp dụng với số dư tiền gửi từ 1.500 tỷ đồng.

PVcomBank cũng áp dụng lãi suất đặc biệt 9%/năm cho các kỳ hạn 12–13 tháng khi gửi tiền tại quầy, với điều kiện duy trì số dư tối thiểu 2.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, MSB duy trì mức lãi suất đặc biệt 8%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng với số dư từ 500 tỷ đồng trở lên.

HDBank áp dụng lãi suất 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, đi kèm điều kiện số dư tối thiểu 500 tỷ đồng.

Vikki Bank niêm yết mức lãi suất 8,4%/năm cho các khoản tiền gửi từ kỳ hạn 13 tháng trở lên, với số tiền gửi tối thiểu 999 tỷ đồng.

Dưới đây là bảng thống kê lãi suất gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn theo phương thức online với lãi nhận cuối kỳ của hơn 30 ngân hàng tại Việt Nam, được cập nhật tại thời điểm tháng 2/2026:

Ngân hàng
 1 tháng
 3 tháng
 6 tháng
 12 tháng
 18 tháng
 24 tháng
 36 tháng
Techcombank
 4.50
Tham khảo: Biểu phí, lãi suất
 4.75
Tham khảo: Biểu phí, lãi suất
 6.00
Tham khảo: Biểu phí, lãi suất
 6.10
Tham khảo: Biểu phí, lãi suất
 6.10
Tham khảo: Biểu phí, lãi suất
 6.10
Tham khảo: Biểu phí, lãi suất
 6.10
Tham khảo: Biểu phí, lãi suất
VPBank
 4.3
 4.4
 5.3
 5.5
 6.2
 6.2
 6.2
TPBank
 3.7
 4.0
 4.9
 5.3
 5.6
 5.9
 5.9
SeABank
 3.95 3.95
 4.95
 5.3
 5.95
 5.95
 5.95
VIB
 4.0
 4.75 5.0
 5.0
 5.5
 5.6
 5.6
Vietcombank
 2.1
 2.4
 3.5
 5.2
 4.6
 4.7
 4.7
VietinBank
 2.1
 2.4
 3.5
 5.2
 5.2
 5.3
 5.3
Agribank
 2.6
 2.9
 4.0
 5.2
 5.2
 5.3
 5.3
BIDV
 2.6
 2.9
 4.0
 4.7
 4.7
 4.9
 4.9
MBBank
 3.5
 3.8
 4.3
 4.85
 4.75
 5.8
 5.8
ACB
 3.2
 3.6
 4.3
 5.0
 5.0 5.0 5.0
ABBank
 3.1
 3.8
 5.3
 5.6
 5.4
 5.3
 5.3
MSB
 3.9
 3.9
 5.0
 5.6
 5.6
 5.6
 5.6
LPBank
 3.9
 4.2
 5.3
 5.4
 6.3
 5.4
 5.4
GPBank
 3.9
 4.0
 5.55
 5.85
 5.85
 5.85
 5.85
Eximbank
 4.6
 4.7
 5.4
 5.3
 5.7
 5.7
 5.7
Kienlongbank
 3.9
 3.9
 5.3
 5.5
 5.5
 5.5
 5.5
SCB
 1.6
 1.9
 2.9
 3.7
 3.9
 3.9
 3.9
SHB
 4.1
 4.15
 5.2
 5.4
 5.6
 5.6
 5.8
PVcomBank
 3.8
 4.1
 5.0
 5.6
 6.3
 6.3
 6.3
Saigonbank
 3.3
 3.6
 4.8
 5.6
 5.8
 5.8
 5.9
VietBank
 4.1
 4.4
 5.4
 5.8
 5.9
 5.9
 5.9
HDBank
 4.2
 4.3
 5.5
 5.8
 6.1
 5.5
 5.5
VietABank
 3.7
 4.0
 5.1
 5.6
 5.8
 5.8
 5.9
NamABank
 4.6
 4.75
 5.7
 5.7
 5.9
 5.9
 5.9
Vikki Bank
 4.7
 4.7
 6.1
 6.3
 6.3
 6.3
 6.3
BAOVIET Bank
 4.0
 4.45
 5.45
 5.8
 5.9
 5.9
 5.9
Viet Capital Bank
 4.3
 4.5
 5.3
 5.6
 5.9
 5.95
 5.95
PG Bank
 3.4
 3.8
 5.0
 5.4
 5.4
 5.4
 5.4
BacABank
 4.55
 4.55
 6.3
 6.4
 5.5
 5.5
 5.5
NCB
 4.4
 4.6
 6.1
 6.2
 6.3
 6.3
 6.3
CBBank
 4.35
 4.55
 5.9
 5.8
 5.8
 5.8
 5.8
OCB
 4.6
 4.75
 5.9
 6.2
 6.7
 6.9
 7.1
OceanBank 4.6 4.75 5.7 6.0 6.0 6.0 6.0
(Vietnam+)
#lãi suất ngân hàng #lãi suất đặc biệt
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Cảng hàng hóa ở Thiruvananthapuram, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Mỹ dỡ bỏ thuế 25% với hàng hóa Ấn Độ

Từ ngày 7/2, các sản phẩm của Ấn Độ nhập khẩu vào Mỹ sẽ không còn chịu mức thuế bổ sung 25% theo Sắc lệnh 14329 - vốn được áp dụng vì những quan ngại liên quan đến quan hệ năng lượng giữa Ấn Độ-Nga.

Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tại Frankfurt (Đức). (Ảnh: THX/TTXVN)

Kinh tế Eurozone vững vàng, ECB chọn giữ nguyên lãi suất

Quyết định giữ nguyên lãi suất của ECB củng cố kỳ vọng thị trường về chính sách tiền tệ ổn định trong bối cảnh kinh tế khu vực đồng euro chống chịu tốt trước thách thức toàn cầu và áp lực giá cả giảm.