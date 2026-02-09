Lãi suất ngân hàng ngày 9/2: Nhiều ngân hàng áp dụng mức lãi suất đặc biệt

ABBank hiện đang dẫn đầu thị trường khi công bố mức lãi suất đặc biệt lên tới 9,65%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng, áp dụng với số dư tiền gửi từ 1.500 tỷ đồng.

PVcomBank cũng áp dụng lãi suất đặc biệt 9%/năm cho các kỳ hạn 12–13 tháng khi gửi tiền tại quầy, với điều kiện duy trì số dư tối thiểu 2.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, MSB duy trì mức lãi suất đặc biệt 8%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng với số dư từ 500 tỷ đồng trở lên.

HDBank áp dụng lãi suất 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, đi kèm điều kiện số dư tối thiểu 500 tỷ đồng.

Vikki Bank niêm yết mức lãi suất 8,4%/năm cho các khoản tiền gửi từ kỳ hạn 13 tháng trở lên, với số tiền gửi tối thiểu 999 tỷ đồng.

Dưới đây là bảng thống kê lãi suất gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn theo phương thức online với lãi nhận cuối kỳ của hơn 30 ngân hàng tại Việt Nam, được cập nhật tại thời điểm tháng 2/2026:

Ngân hàng

1 tháng

3 tháng

6 tháng

12 tháng

18 tháng

24 tháng

36 tháng

Techcombank

4.50

4.75

6.00

6.10

6.10

6.10

6.10

VPBank

4.3

4.4

5.3

5.5

6.2

6.2

6.2

TPBank

3.7

4.0

4.9

5.3

5.6

5.9

5.9

SeABank

3.95 3.95

4.95

5.3

5.95

5.95

5.95

VIB

4.0

4.75 5.0

5.0

5.5

5.6

5.6

Vietcombank

2.1

2.4

3.5

5.2

4.6

4.7

4.7

VietinBank

2.1

2.4

3.5

5.2

5.2

5.3

5.3

Agribank

2.6

2.9

4.0

5.2

5.2

5.3

5.3 BIDV

2.6

2.9

4.0

4.7

4.7

4.9

4.9

MBBank

3.5

3.8

4.3

4.85

4.75

5.8

5.8

ACB

3.2

3.6

4.3

5.0

5.0 5.0 5.0 ABBank

3.1

3.8

5.3

5.6

5.4

5.3

5.3

MSB

3.9

3.9

5.0

5.6

5.6

5.6

5.6

LPBank

3.9

4.2

5.3

5.4

6.3

5.4

5.4

GPBank

3.9

4.0

5.55

5.85

5.85

5.85

5.85

Eximbank

4.6

4.7

5.4

5.3

5.7

5.7

5.7

Kienlongbank

3.9

3.9

5.3

5.5

5.5

5.5

5.5

SCB

1.6

1.9

2.9

3.7

3.9

3.9

3.9

SHB

4.1

4.15

5.2

5.4

5.6

5.6

5.8

PVcomBank

3.8

4.1

5.0

5.6

6.3

6.3

6.3

Saigonbank

3.3

3.6

4.8

5.6

5.8

5.8

5.9

VietBank

4.1

4.4

5.4

5.8

5.9

5.9

5.9

HDBank

4.2

4.3

5.5

5.8

6.1

5.5

5.5

VietABank

3.7

4.0

5.1

5.6

5.8

5.8

5.9

NamABank

4.6

4.75

5.7

5.7

5.9

5.9

5.9

Vikki Bank

4.7

4.7

6.1

6.3

6.3

6.3

6.3

BAOVIET Bank

4.0

4.45

5.45

5.8

5.9

5.9

5.9

Viet Capital Bank

4.3

4.5

5.3

5.6

5.9

5.95

5.95

PG Bank

3.4

3.8

5.0

5.4

5.4

5.4

5.4

BacABank

4.55

4.55

6.3

6.4

5.5

5.5

5.5

NCB

4.4

4.6

6.1

6.2

6.3

6.3

6.3

CBBank

4.35

4.55

5.9

5.8

5.8

5.8

5.8

OCB

4.6

4.75

5.9

6.2

6.7

6.9

7.1

OceanBank 4.6 4.75 5.7 6.0 6.0 6.0 6.0