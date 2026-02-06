Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tháng Một tăng 9,3%

Theo số liệu được Cục Thống kê công bố ngày 6/2, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Một ước đạt 632,4 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là kết quả ấn tượng trong bối cảnh tháng Một không trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán như năm ngoái. Điều này cho thấy nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ và du lịch nội địa cùng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng rất tích cực.

Theo đại diện Cục Thống kê, nếu loại trừ yếu tố giá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng vẫn ghi nhận mức tăng 6,3%, góp phần quan trọng vào sự khởi sắc của ngành thương mại dịch vụ ngay từ tháng đầu năm.

Trong cơ cấu doanh thu, bán lẻ hàng hóa đóng vai trò chủ đạo với ước tính đạt 487,4 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2025. Nhóm hàng đồ dùng, dụng cụ và trang thiết bị gia đình dẫn đầu đà tăng với mức 9,4% nhờ các chương trình giảm giá kích cầu và nhu cầu mua sắm chào đón năm mới của người dân. Bên cạnh đó, các nhóm mặt hàng khác cũng ghi nhận sự tăng trưởng ổn định, như phương tiện đi lại tăng 9,3%, hàng lương thực và thực phẩm tăng 7,7%, hàng may mặc tăng 7,6%. Xét theo địa phương, các tỉnh Cần Thơ, Hải Phòng và Quảng Ninh có mức tăng trưởng bán lẻ hàng hóa hàng đầu trên cả nước, dao động từ 10,5% đến 10,7%.

Lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống trong tháng Một ước đạt doanh thu 75,4 nghìn tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều địa phương trọng điểm về du lịch ghi nhận mức tăng trưởng bứt phá, điển hình là Lâm Đồng với 21,3%, Quảng Ninh tăng 19,8% và Thanh Hóa tăng 19,6%. Các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội cũng đóng góp đáng kể vào kết quả chung với mức tăng trưởng lần lượt là 8,5%, 8,7% và 5,4%. Sự sôi động của các hoạt động lễ hội và sự gia tăng của khách du lịch quốc tế đã thúc đẩy đáng kể doanh thu của mảng dịch vụ này.

Đáng chú ý nhất là ngành du lịch lữ hành với doanh thu ước đạt 7,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng cao nhất trong các nhóm ngành dịch vụ tiêu dùng. Các địa phương có thế mạnh du lịch đã tận dụng tốt lượng khách quốc tế và nội địa để đạt doanh thu cao, tiêu biểu là Quảng Ninh tăng 25,2%, Đà Nẵng tăng 18,3% và Thành phố Hồ Chí Minh tăng 17,9%. Bên cạnh đó, doanh thu dịch vụ khác cũng ước đạt 62,1 nghìn tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận mức tăng dẫn đầu với 11,4%./.

Cục Thống kê: Gần 24,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong tháng Một So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 126,8% và quy mô vốn tăng trưởng 92,3%. Sự gia tăng này cũng kéo theo nhu cầu tuyển dụng với gần 108,2 nghìn lao động đăng ký, tăng 32,7%.