Nhà Trắng: Ấn Độ đồng ý ngừng mua dầu mỏ của Nga

Theo Fox News/Sputnik, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Ấn Độ đã đồng ý ngừng mua dầu mỏ của Nga trong khuôn khổ các thỏa thuận với Mỹ, đồng thời tăng cường nhập khẩu nhiên liệu từ Mỹ và có thể cả từ Venezuela.

Trong buổi truyền hình trực tiếp trên Fox News ngày 3/2 (giờ địa phương), bà Leavitt cho hay: “Cuộc trao đổi diễn ra tốt đẹp. Đó là một cuộc đối thoại hết sức hiệu quả và đã đạt được thỏa thuận, theo đó, Ấn Độ đồng ý ngừng mua dầu mỏ của Nga, mua nhiều dầu mỏ hơn từ Mỹ và có thể cả từ Venezuela.”

Theo lời bà Leavitt, Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá rất cao mối quan hệ với Thủ tướng Ấn Độ và bày tỏ sự kính trọng sâu sắc đối với ông, cũng như đất nước Ấn Độ.

Bà Leavitt cho biết thêm, chính quyền Trump và nhóm an ninh quốc gia hiện đang xác định các thông số cho hoạt động thương mại dầu mỏ của Venezuela, điều mà bà Leavitt nhấn mạnh là “mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân Mỹ.”

Trước đó, ngày 2/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đồng ý từ bỏ dầu mỏ của Nga và tăng nhập khẩu từ Mỹ.

Tuy nhiên, ông Modi sau cuộc điện đàm với ông Trump không bình luận về những phát biểu liên quan đến việc New Delhi sẽ chấm dứt mua dầu mỏ của Nga./.

Mỹ đạt thỏa thuận thương mại với Ấn Độ, giảm thuế “đối ứng” xuống mức 18% Mức thuế “đối ứng” đối với Ấn Độ sẽ được giảm xuống 18% và “có hiệu lực ngay lập tức,” đổi lại, New Delhi cũng sẽ hạ thuế quan và các rào cản phi thuế quan đối với Mỹ xuống mức 0%.