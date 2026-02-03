Nhật Bản: Tuyết rơi dày bất thường khiến hàng chục người thiệt mạng

Đợt không khí lạnh mạnh gây tuyết rơi dày bất thường tại Nhật Bản khiến 30 người thiệt mạng trong hai tuần qua, làm tê liệt sinh hoạt tại nhiều địa phương, đặt lực lượng cứu hộ vào tình trạng quá tải.

Ngày 3/2, giới chức Nhật Bản cho biết tuyết rơi dày bất thường ở nước này đã gây ra 30 trường hợp tử vong trong hai tuần qua.

Cảnh sát cho biết nguyên nhân tử vong là do ngạt thở, và suy đoán rằng tuyết từ trên mái nhà đã đổ ụp xuống người nạn nhân.

Lượng tuyết dày hàng mét đã phủ kín mặt đất của thành phố, và các công nhân địa phương đang quá tải trong việc dọn tuyết trên đường phố và nhà cửa.

Thủ tướng Sanae Takaichi đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt cấp nội các trong ngày 3/2 để chỉ đạo các nỗ lực ngăn ngừa thương vong và tai nạn.

Chính phủ trung ương đã triển khai quân đội giúp đỡ người dân ở Aomori, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất với nhiều nơi hẻo lánh vẫn còn những đống tuyết cao tới 4,5 mét.

Một khối không khí lạnh mạnh đã khiến tuyết rơi dày đặc dọc theo bờ biển Nhật Bản trong những tuần gần đây, với một số khu vực ghi nhận lượng tuyết rơi nhiều hơn gấp đôi so với bình thường./.