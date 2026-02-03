Quang cảnh buổi lễ trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Tô Lâm

Trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Tô Lâm Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), sáng 3/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam./.
Trong suốt 45 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Tô Lâm đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng, từ những đơn vị cơ sở đến vị trí người đứng đầu Đảng và Nhà nước.
(TTXVN/Vietnam+)