Quang cảnh buổi lễ trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Tô Lâm

Trong suốt 45 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Tô Lâm đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng, từ những đơn vị cơ sở đến vị trí người đứng đầu Đảng và Nhà nước.