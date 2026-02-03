Chính trị

Quang cảnh buổi lễ trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Tô Lâm

Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Tô Lâm Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), sáng 3/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)
