Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hạ viện Jordan

Sáng 3/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Hạ viện Jordan Mazen Turki El Qadi đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2-5/2/2026.

Bày tỏ vui mừng đón Chủ tịch Hạ viện và đoàn đại biểu cấp cao Hạ viện Jordan thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam-Jordan đang phát triển tích cực, đặc biệt sau chuyến thăm lịch sử của Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein tháng 11/2025.

Thủ tướng tin tưởng chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mazen Turki El Qadi sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ song phương bước vào giai đoạn phát triển mới, thực chất, hiệu quả hơn.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều chuyển biến sâu sắc, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam và Jordan, với nhiều lợi ích, giá trị tương đồng, có quá trình đấu tranh bền bỉ giành độc lập dân tộc càng cần tăng cường đoàn kết, hợp tác mở ra những cơ hội mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển của 2 khu vực và thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc hội kiến Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Hashemite Jordan Mazen Turki El Qadi. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng chúc mừng thành tựu phát triển của Jordan thông qua triển khai Chiến lược 10 năm “Tầm nhìn hiện đại hóa nền kinh tế,” đánh giá cao vai trò quan trọng của Jordan trong các nỗ lực hòa bình tại khu vực, khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong củng cố lòng tin chính trị, mở rộng quan hệ hợp tác nhiều mặt với Jordan.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thông tin về thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, những thành tựu kinh tế-xã hội mà Việt Nam đã đạt được trong giai đoạn 2021-2025 cũng như các định hướng phát triển chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Chủ tịch Hạ viện Mazen Turki El Qadi và đoàn đại biểu cấp cao Jordan bày tỏ ấn tượng trước các thành tựu tăng trưởng, phát triển kinh tế-xã hội quan trọng của Việt Nam trong những năm qua, đánh giá cao vị thế, vai trò ngày càng tăng trong khu vực và trên trường quốc tế.

Chủ tịch Hạ viện khẳng định Jordan coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại châu Á, mong muốn tăng cường hợp tác, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực thế mạnh của hai bên, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp, y tế, dược phẩm, công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng, Halal, khoa học công nghệ. Jordan cảm ơn lập trường, quan điểm, sự ủng hộ của Việt Nam đối với người dân Palestine và giải pháp hai Nhà nước, hoan nghênh Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình và khẳng định sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, hợp tác hiệu quả với Việt Nam để thúc đẩy hòa bình, triển khai các chương trình tái thiết, nhân đạo tại khu vực.

Tiếp tục phát huy đà tin cậy chính trị được củng cố sau chuyến thăm Việt Nam của Quốc vương Jordan và Chủ tịch Hạ viện Jordan, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thiết lập và tổ chức hiệu quả các cơ chế, khuôn khổ hợp tác song phương; trong đó có hướng tới việc thành lập cơ quan đại diện thường trú tại thủ đô của mỗi bên, tổ chức Kỳ họp Tham vấn chính trị, thành lập Nhóm công tác về hợp tác kinh doanh Việt Nam-Jordan, thúc đẩy ký kết các thỏa thuận hợp tác quan trọng về miễn thị thực, bảo hộ đầu tư và tránh đánh thuế hai lần.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời mời Hoàng Thái tử Jordan Hussein bin Abdullah và Thủ tướng Jordan Jafar Hassan thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Hashemite Jordan Mazen Turki El Qadi phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Về kinh tế, hai nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy nâng kim ngạch thương mại lên 500 triệu USD vào năm 2030 và 1 tỷ USD vào năm 2035; đẩy mạnh mở cửa thị trường cho hàng hoá có thế mạnh của mỗi bên, hỗ trợ lẫn nhau bảo đảm an ninh lương thực, phát triển ngành Halal... Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng bảo đảm nguồn cung nông thủy sản chất lượng, ổn định cho Jordan, hoan nghênh các doanh nghiệp Jordan đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh và đề nghị nghiên cứu triển khai công nghệ chống xâm nhập mặn bằng rạn san hô của Jordan tại Việt Nam.

Chủ tịch Hạ viện Jordan đề xuất thành lập Khu thương mại tự do cho hàng hóa Việt Nam tại Jordan để xuất sang khu vực Trung Đông, thành lập các doanh nghiệp liên doanh trong các lĩnh vực tiềm năng.Hai bên cũng trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác về lĩnh vực y tế, du lịch, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ; đồng thời nhất trí tăng cường tham vấn, phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại các tổ chức quan trọng như Liên hợp quốc và UNESCO, hợp tác trong giải quyết các vấn đề chung của mỗi khu vực và toàn cầu trên cơ sở tôn trọng lập pháp quốc tế, lập trường nguyên tắc của mỗi bên./.

