Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Cuba

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2026), ngày 2/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã long trọng tổ chức Lễ dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên mang tên Người ở thủ đô của Cuba.

Trong không khí trang nghiêm, các đảng viên, cán bộ và nhân viên Đại sứ quán cùng sinh viên và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Cuba đã thành kính tưởng nhớ công ơn vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long đã ôn lại chặng đường 96 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, nhân dân Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Đại sứ Lê Quang Long cũng thông báo kết quả thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa diễn ra tại Hà Nội; đồng thời khẳng định Đại hội XIV mở ra "Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam," với tầm nhìn đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Đại sứ biểu dương nỗ lực của các cán bộ, đảng viên tại Cuba, góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, tình anh em thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc Việt Nam-Cuba, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro đặt nền móng và các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp./.

96 năm thành lập Đảng: Đảng Cộng sản Việt Nam - Niềm tin và khát vọng 96 năm qua, Đảng ta đã đi cùng dân tộc. Gian khổ có nhau, vinh quang cùng hưởng. Lịch sử đã chọn Đảng, nhân dân đã tin Đảng. Đảng ta không được phép phụ lòng tin ấy.