96 năm thành lập Đảng: Tổ chức các hoạt động gặp mặt, trao huy hiệu đảng đợt 3/2

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), các Tỉnh ủy: Sơn La, Hưng Yên đã tổ chức các hoạt động gặp mặt, trao huy hiệu đảng đợt 3/2/2026.

Tại Sơn La, chiều 2/2, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức buổi gặp mặt Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026); gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đầu Xuân 2026; phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.Các đại biểu đã cùng nhau ôn lại sự ra đời, thành tựu đạt được sau 96 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam, 86 năm truyền thống Đảng bộ tỉnh Sơn La và những thành tựu nổi bật của tỉnh Sơn La.

Phát huy truyền thống 86 năm của Đảng bộ tỉnh Sơn La (26/12/1939 - 26/12/2025), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự cố gắng, nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc, sau 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, tỉnh Sơn La đã vượt lên khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành quả to lớn về mọi mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La nhấn mạnh: Những thành tựu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị, công tác đối ngoại mà Đảng bộ tỉnh đã đạt được có ý nghĩa quan trọng về lý luận và thực tiễn; góp phần làm sáng tỏ đường lối lãnh đạo đúng đắn về thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn với xây dựng xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cùng trong chiều 2/2, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen cho 23 tổ chức đảng; tặng Bằng khen cho 86 đảng viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Cũng tại hội nghị, Tỉnh ủy Sơn La đã thông tin nhanh về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và quán triệt Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại Hưng Yên, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên, chiều 2/2, Đảng ủy phường Vũ Phúc (tỉnh Hưng Yên) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2/2026. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc dự và trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc ghi nhận các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng dịp này và cán bộ, đảng viên, nhân dân phường Vũ Phúc đã có những đóng góp quý báu, quan trọng cho sự phát triển chung của tỉnh Hưng Yên, để tỉnh có được kết quả phát triển vững chắc như ngày hôm nay.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, việc nhận Huy hiệu Đảng vào đúng dịp chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của cá nhân các đảng viên, mà còn là niềm tự hào chung của Đảng bộ phường Vũ Phúc và Đảng bộ tỉnh Hưng Yên.

Theo quyết định số 173 ngày 15/1/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về việc tặng Huy hiệu Đảng dịp ngày 3/2/2026, toàn tỉnh Hưng Yên có 3.451 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng.

Dịp này, Đảng ủy phường Vũ Phúc vinh dự có 30 Đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng, trong đó: 2 Đảng viên được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 7 Đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 5 Đảng viên được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 3 Đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 3 Đảng viên được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.../.

Gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội qua các thời kỳ Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố Hà Nội qua các thời kỳ.