Đưa Nghị quyết thành hành động: Tầm nhìn chiến lược vì một Việt Nam phát triển

Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và để chúc mừng cho thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội hữu nghị Canada-Việt Nam (CVFS) đã tổ chức buổi tọa đàm trực tiếp và trực tuyến nhằm giới thiệu và làm rõ ý nghĩa về kết quả nổi bật của Đại hội, những thành tựu phát triển của Việt Nam trong thời gian qua và các mục tiêu chiến lược trong giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tọa đàm thu hút sự quan tâm của đông đảo học giả, bạn bè Canada và cộng đồng người Việt Nam tại Canada. Các tham luận và trao đổi của đại biểu đã phản ánh được tinh thần và thông điệp cốt lõi của Đại hội XIV, trong đó đánh giá đây là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của Việt Nam trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Phạm Cao Phong, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Canada và là Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Canada, nhấn mạnh Đại hội XIV là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử, thể hiện tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Theo ông, Đại hội lần này đã xác định được rõ các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá cho giai đoạn tới vừa mang tính cấp bách, vừa có tính chiến lược. Điểm nhấn nổi bật là yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ tư duy phát triển, từ mô hình tăng trưởng theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, bền vững, dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các nội dung được đưa ra tại tọa đàm cũng làm rõ các định hướng xây dựng nền kinh tế lấy con người làm trung tâm, trong đó coi nhân dân vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển và khẳng định vai trò của đoàn kết toàn dân tộc trong việc hiện thực hóa các mục tiêu của Đại hội XIV.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Philip Fernandez thuộc Đảng Cộng sản Marxist-Leninist Canada nhận định Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa và mang tính lịch sử không chỉ đối với đời sống chính trị xã hội trong nước mà còn đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Ông cho rằng Đại hội đã thống nhất nhận thức rằng Việt Nam hội tụ đầy đủ các điều kiện cần thiết và xây dựng được kế hoạch hành động cụ thể để bứt phá, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thịnh vượng và hạnh phúc vào năm 2045 - dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước.

Ông Fernandez nhấn mạnh điểm mới của Đại hội XIV so với các kỳ đại hội trước là sự tham gia rộng rãi, chưa từng có của các tầng lớp nhân dân, trong đó có cả người Việt Nam ở nước ngoài, trong quá trình thảo luận và đóng góp ý kiến. Điều này thể hiện rõ quan điểm nhân dân là người làm nên lịch sử, còn Đảng có vai trò tổ chức, dẫn dắt và khơi dậy khát vọng phát triển của toàn xã hội.

Nhiều ý kiến tại tọa đàm đánh giá cao những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, coi đây là nền tảng quan trọng để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Các đại biểu dẫn đánh giá của Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) cho thấy Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ đáng ghi nhận trong phát triển con người, giảm nghèo đa chiều và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Tỷ lệ nghèo đa chiều giảm mạnh, điều kiện nhà ở, giáo dục, y tế của người dân không ngừng được cải thiện, phản ánh rõ hiệu quả của các chính sách an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Các đại biểu tham dự tọa đàm từ các điểm cầu tại Canada và Hà Nội. (Ảnh: TTXVN phát)

Ông Steve Rutchinski, Ủy viên Ban chấp hành CVFS, đã đề cập nguyên tắc “không để ai bị bỏ lại phía sau” như một trong những trụ cột quan trọng trong đường lối phát triển của Việt Nam, được thể hiện rõ qua các chương trình giảm nghèo bền vững, hỗ trợ nhóm yếu thế, đồng bào dân tộc ở các vùng khó khăn. Việt Nam là một trong những quốc gia sớm thực hiện cách tiếp cận nghèo đa chiều, gắn giảm nghèo với nâng cao chất lượng sống, giáo dục, y tế, tiếp cận dịch vụ cơ bản. Những kết quả này được coi là minh chứng sinh động cho định hướng phát triển lấy con người làm trung tâm mà Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định.

Một nội dung được nhấn mạnh tại tọa đàm là vai trò của giáo dục đào tạo và chuyển đổi số trong việc tạo nền tảng cho Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới. Việc phổ cập kỹ năng số cho người dân, phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao và tái cơ cấu hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng gắn với nhu cầu thị trường lao động hiện đại là những giải pháp mang tính chiến lược.

Đánh giá về các mục tiêu mà Đại hội XIV đề ra cho giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, ông Fernandez cho rằng đây là những mục tiêu lớn và bày tỏ niềm tin rằng với truyền thống vượt khó, tinh thần đoàn kết và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam sẽ đạt được những mục tiêu này, tương tự như những thắng lợi mang tính lịch sử trong các giai đoạn trước đây.

Kết thúc tọa đàm, ban tổ chức cho biết CVFS sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động đối thoại, tọa đàm và trao đổi học thuật trong năm 2026 nhằm tăng cường hiểu biết của công chúng Canada về Việt Nam, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị, hợp tác và giao lưu nhân dân giữa hai nước./.

