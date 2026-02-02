Chuyên trang Tết VietnamPlus: Xuân Bính Ngọ 2026 chuyển mình bằng hành động và kết quả

Dưới sắc Xuân Bính Ngọ 2026 đang lan tỏa trên từng miền đất nước, chuyên trang Báo Tết Bính Ngọ 2026 của Báo Điện tử VietnamPlus là ấn phẩm đa phương tiện đặc biệt, như bản hòa ca tươi mới, phản chiếu khí thế và khát vọng vươn mình mạnh mẽ của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Sản phẩm của VietnamPlus không chỉ là một chuyên trang báo chí đón Xuân, mà còn là bức tranh tổng hòa về niềm tin, quyết tâm và hành động của cả dân tộc khi đất nước bước vào chặng đường mới sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mùa Xuân này, Việt Nam đến với tương lai bằng tâm thế đổi mới sáng tạo trong mọi lĩnh vực, lấy dân làm gốc, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, lấy hành động quyết liệt làm lời cam kết. Tinh thần “Nói ít - làm nhiều - làm đến cùng”, “lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả” không còn là khẩu hiệu, mà đang trở thành phương châm hành động xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở, từ hoạch định chính sách đến thực tiễn đời sống.

Với 5 chuyên mục lớn, chuyên trang Báo Tết Xuân Bính Ngọ 2026 dẫn dắt bạn đọc đi qua những lát cắt sinh động của đất nước trong thời khắc giao mùa đặc biệt ấy.

“Đất nước phồn vinh” là bức tranh toàn cảnh về một Việt Nam đang chuyển động mạnh mẽ, nơi nền kinh tế phục hồi vững chắc, các động lực tăng trưởng mới được khơi thông, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao. Đó là niềm vui Xuân hiện hữu trong từng công trình hoàn thành, từng vùng quê đổi mới, từng đô thị năng động – nơi niềm tin của người dân được bồi đắp bằng những kết quả cụ thể, nhìn thấy được, đo đếm được.

“Đổi mới sáng tạo” mang đến hơi thở của tương lai. Đây là không gian của tư duy đột phá, của khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Đảng. Những câu chuyện về con người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; những mô hình mới được triển khai nhanh, quyết liệt, không chấp nhận trì trệ, không để “một ngày lãng phí, một tuần chậm trễ”, chính là minh chứng sinh động cho tinh thần quyết tâm gấp mười lần, hành động gấp trăm lần.

Ở chuyên mục “Mùa Xuân hội nhập”, hình ảnh một Việt Nam tự tin, chủ động và trách nhiệm trên trường quốc tế hiện lên rõ nét. Từ ngoại giao chính trị, kinh tế, văn hóa đến ngoại giao nhân dân, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế. Hội nhập không chỉ để lớn mạnh, mà để cùng phát triển, cùng chia sẻ những giá trị bền vững trên mọi lĩnh vực.

Bên cạnh những dòng chảy thông tin, hai chuyên mục “Ảnh” và “Video” mang đến trải nghiệm trực quan, giàu cảm xúc. Đó là sắc Xuân trên rẻo cao và miền biển, là nụ cười người lao động, là khoảnh khắc đời thường bình dị mà lay động lòng người, là nhịp sống sôi động của một đất nước không lùi bước, không chùn bước trên hành trình đi tới tương lai.

Đặc biệt, chuyên trang gửi tới quý bạn đọc game chú ngựa chibi năm mới vượt thử thách vui nhộn như một cách thư giãn trong những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, theo xu hướng Gamification tăng thu hút độc giả, với những phần thưởng khung Avatar Facebook cá nhân hóa độc đáo.

Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra với niềm tin mới, khí thế mới. Chuyên trang Báo Tết của VietnamPlus trân trọng gửi tới bạn đọc một thông điệp xuyên suốt: Việt Nam đang chuyển mình bằng ý chí, bằng hành động và bằng kết quả, để mỗi mùa Xuân đi qua, đất nước lại vững vàng hơn, phồn vinh hơn, hạnh phúc hơn./.