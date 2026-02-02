Kiểm tra và chúc Tết các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biển

Trong ngày 1-2/2, Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Hải quân dẫn đầu Đoàn công tác của Quân chủng Hải quân đã đến kiểm tra, tặng quà và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Vùng 2 Hải quân.

Sau khi kiểm tra tình hình thực tế tại Lữ đoàn 681, Lữ đoàn 167 và Tiểu đoàn DK1, ngày 2/2, làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tại xã Long Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh), Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên đánh giá, Vùng 2 Hải quân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2025, cũng như công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, quán triệt phương án và đảm bảo lực lượng, phương tiện sẵn sàng chiến đấu, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, đặc biệt là thời điểm trước, trong và sau Tết. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần thường xuyên quan tâm, chăm lo, động viên cán bộ, chiến sỹ, nhất là lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biển, các nhà giàn DK1 trong dịp Tết.

Các đơn vị chủ động mọi mặt cho Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 và công tác chuẩn bị bầu cử, bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng ngày, Đoàn công tác của Cảnh sát biển Việt Nam do Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, quân và dân đặc khu Côn Đảo nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đoàn đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Hàng Dương, kiểm tra thực tế công tác sẵn sàng chiến đấu và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán tại Hải đội 33 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3).

Trước đó, từ ngày 30/1 đến ngày 1/2, Đoàn đã kiểm tra, thăm, động viên, chúc Tết và tặng quà các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam với Malaysia và Indonesia.

Tại các điểm thăm, kiểm tra, Trung tướng Bùi Quốc Oai đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sỹ các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thời gian trực kéo dài, xa đất liền.

Trung tướng Bùi Quốc Oai và Đoàn công tác tặng quà cán bộ, chiến sỹ tàu Kiểm ngư KN-373 đang làm nhiệm vụ trên biển. (Ảnh: TTXVN phát)

Trung tướng Bùi Quốc Oai yêu cầu các tàu tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; duy trì chặt chẽ chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chức năng; kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trên biển, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hỗ trợ ngư dân khai thác đúng quy định, an toàn, hiệu quả.

Dịp này, Đoàn công tác tổ chức lễ thả hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và tưởng nhớ đồng bào tử nạn trên vùng biển phía Tây Nam Việt Nam.

Ngày 1/2, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - Đặc khu Côn Đảo và các đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung lưu ý Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự với Công an, Biên phòng và các ban, ngành địa phương để phát huy cao nhất hiệu quả thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở Đặc khu Côn Đảo./.

Cảnh sát biển triển khai đồng bộ công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Đại tá Phan Duy Cường, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, đơn vị đã duy trì tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, lực lượng, phương tiện trực chiến… luôn đảm bảo theo quy định.