Lan tỏa yêu thương qua chương trình “Tết đồng bào 2026” tại tỉnh Tuyên Quang

Ngày 2/2, Phó giáo sư Nguyễn Thế Anh - Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị cho hay, Bệnh viện Hữu Nghị đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho đồng bào các dân tộc tại xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang trong cuối tuần qua.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình thường niên “Tết đồng bào,” góp phần lan tỏa thông điệp nhân ái, sẻ chia vì sức khỏe cộng đồng. Với tinh thần trách nhiệm và tận tâm, đoàn đã trực tiếp khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 500 người dân địa phương.

Bên cạnh việc khám và điều trị, các bác sỹ còn hướng dẫn người dân kiến thức phòng bệnh, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, giúp bà con chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, đặc biệt trong điều kiện thời tiết giá lạnh dịp Tết.

(Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong quá trình khám sàng lọc, đoàn đã phát hiện nhiều trường hợp mắc các bệnh lý như tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa đường máu, bệnh lý đường tiết niệu, sỏi mật… Các trường hợp này đều được các bác sỹ tư vấn cụ thể về phương pháp điều trị, theo dõi và chuyển tuyến khi cần thiết nhằm phòng tránh biến chứng nguy hiểm.

Người dân các dân tộc xã Chiêm Hóa phấn khởi khi được đội ngũ bác sỹ tuyến trung ương trực tiếp thăm khám, tư vấn và quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe tại địa phương, nhất là đối với người cao tuổi và các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh hoạt động khám bệnh, tư vấn và phát thuốc miễn phí, Bệnh viện Hữu Nghị và nhà tài trợ trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa, góp phần sẻ chia khó khăn, mang thêm niềm vui cho bà con trong những ngày Tết cận kề./.

