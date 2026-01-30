Đà Nẵng kích hoạt 3 kịch bản ứng phó với virus Nipah từ Ấn Độ

Sáng 30/1/2026, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng chính thức ban hành kế hoạch giám sát và đáp ứng với nguy cơ bùng phát bệnh do virus Nipah trên địa bàn. Động thái này được đưa ra ngay sau khi bang West Bengal (Ấn Độ) ghi nhận chùm ca bệnh tăng từ 2 lên 5 trường hợp, trong đó có nhân viên y tế và gần 100 người tiếp xúc gần đang phải cách ly.

Theo nhận định của ngành y tế Đà Nẵng, Nipah là bệnh truyền nhiễm nhóm A đặc biệt nguy hiểm, lây truyền từ động vật sang người hoặc từ người sang người qua dịch tiết. Đáng lo ngại nhất là hiện chưa có vắc xin phòng ngừa và thuốc điều trị đặc hiệu, trong khi tỷ lệ tử vong rất cao, dao động từ 40% đến 75%.

Về nguy cơ xâm nhập, Sở Y tế đánh giá dù hiện tại Đà Nẵng không có đường bay thẳng từ Ấn Độ (đường bay Ahmedabad đã tạm dừng từ tháng 10/2025), nhưng nguy cơ mầm bệnh xâm nhập qua đường hàng không là rất lớn.

Trung bình mỗi ngày, Sân bay quốc tế Đà Nẵng đón khoảng 130 chuyến bay với 23.000 lượt khách xuất nhập cảnh và quá cảnh. Hành khách từ vùng dịch có thể di chuyển nối chuyến qua Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hoặc các trạm trung chuyển lớn như Thái Lan, Singapore, Malaysia trước khi đến Đà Nẵng.

Trước tình hình trên, Sở Y tế thành phố thiết lập kịch bản ứng phó theo 3 cấp độ, đi từ mục tiêu phát hiện sớm ca xâm nhập đầu tiên khi thành phố chưa ghi nhận ca bệnh , đến việc khoanh vùng, xử lý triệt để ngay khi xuất hiện ca bệnh xâm nhập. Đối với tình huống xấu nhất khi dịch lây lan trong cộng đồng, toàn ngành sẽ chuyển trạng thái sang đáp ứng nhanh nhằm giảm thiểu tối đa tỷ lệ tử vong và các tác động tiêu cực đến xã hội.

Công tác giám sát tại cửa khẩu được nâng lên mức cao nhất. Lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế sẽ giám sát chặt chẽ hành khách nhập cảnh, đặc biệt lưu ý người có tiền sử đi qua vùng dịch trong vòng 14 ngày.

Hình minh họa: Thành phố Đà Nẵng là một trong những điểm đến thu hút du khách Ấn Độ. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Tại các cơ sở khám chữa bệnh, quy trình sàng lọc được kích hoạt ngay tại khu vực tiếp đón; trường hợp nghi ngờ sẽ được cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm ngay lập tức.

Sở Y tế giao nhiệm vụ cho 4 đơn vị đầu ngành gồm: Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam và Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam chịu trách nhiệm hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng chống nhiễm khuẩn cho toàn mạng lưới.

Trung tâm Cấp cứu thành phố cũng được lệnh thành lập các Đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng xe chuyên dụng và phương tiện bảo hộ để vận chuyển bệnh nhân, đảm bảo không lây nhiễm ra cộng đồng. Sở Y tế yêu cầu duy trì đường dây nóng 24/24 giờ để tiếp nhận thông tin dịch bệnh, đồng thời xử lý nghiêm các tin đồn sai lệch gây hoang mang dư luận./.