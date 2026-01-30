Ngày 30/1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tân Nam (xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị đã phối hợp với lực lượng Công an và các cơ quan chức năng liên quan hoàn tất công tác tiếp nhận 59 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia trao trả.

Theo thông tin ban đầu, trong số 59 công dân được tiếp nhận có 42 nam và 17 nữ, đến từ 23 tỉnh, thành phố. Các công dân khai nhận trước đó đã lên mạng xã hội để tìm kiếm việc làm, sau đó xuất cảnh hợp pháp hoặc trái phép sang Campuchia làm phục vụ, tiếp viên tại các quán karaoke, nhà hàng, khách sạn tại Thủ đô Phnom Penh và tỉnh Svay Rieng.

Một số trường hợp từng làm việc tại các khu lừa đảo, công việc chủ yếu là tiếp thị các trò chơi đánh bạc trực tuyến, tạo lập ứng dụng tình cảm để lừa đảo chiếm đoạt tiền hoặc tham gia các hoạt động đầu tư chứng khoán trực tuyến.

Cơ quan chức năng xác định có 27 trường hợp xuất cảnh trái phép. Trong số những người được trao trả có một trường hợp thuộc diện truy tìm của Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tân Nam đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 23 trường hợp về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định của pháp luật.

Đơn vị tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để xác minh, xử lý những trường hợp còn lại theo thẩm quyền.Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, toàn bộ 59 công dân đã được bàn giao về địa phương để tiếp tục quản lý, theo dõi và hỗ trợ theo quy định./.

